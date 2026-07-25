台灣、南韓股票7月遭亞洲股票基金大砍 原因曝光

風水輪流轉，南韓與台灣股市原先因人工智慧（AI）題材火熱而大漲，但近來已遭大型亞洲股票基金大砍持股，資金輪動到原先漲勢落後的亞股，例如印尼銀行股、中國大陸電商巨頭股，以及印度科技公司。

彭博資訊報導，富達國際（Fidelity）和法國巴黎資產管理（BNP Paribas）等投資機構，正紛紛降低對南韓股票及半導體股的曝險，同時加碼押注陸股。同時，M&G投資公司減碼台灣股票，瀚亞投資（Eastspring）則錢進印度等市場。

受資金轉向激勵，東南亞股市7月的表現，相對於亞洲整體股市而言，可望締造24年來最佳紀錄。其中又以印尼股市是大贏家，本月漲幅可望在全球股市中名列前茅。印度表現也不俗，7月吸引的外資流入稱冠亞洲股市。

這波資金輪動，凸顯出投資人對AI交易的顧慮日增，從南韓股市行情劇烈擺盪可見一斑。即使全球晶片股已從本月初期遭賣壓沖刷的低谷局部翻揚，企業能否把AI轉化為獲利仍備受質疑，促使更多基金經理人趁此機會調整投資組合，轉進防禦型股票（如銀行股、必需消費品股），以及先前表現相對遜色的落後股（例如中國大陸網路巨頭股）。

南韓、台灣股市失血

富達基金經理人桑森說：「在南韓可見到行情波動至極，台灣也是，但程度沒那麼大，這增加逢低買進的難度。」他解釋，從投資組合建構觀點來看，波動如此劇烈，意味著必須小心避免太積極買進。

和富達一樣，花旗集團最近的新興市場投資組合也減碼韓股，並且加碼陸股，理由是南韓股市波動太劇烈，陸股則可望受惠於漲勢分布擴大，不再只是局限於一小撮AI贏家股。

南韓股市7月迄今已暴跌逾21%，台股跌幅超過5%。彭博資料顯示，外資從韓股和台股分別抽走大約44億美元和190億美元資金。

東南亞、印度大舉吸金

對照下，東南亞股市錢潮洶湧。泰國股市今年來大漲30%左右，顯示投資人預期泰國政治動盪可望終結。印尼央行意外升息，讓當地銀行股為之一振。

與此同時，印度本月來已吸引全球基金注資約20億美元，傲視亞洲其他股市。之前遭投資人嫌棄的印度資訊科技（IT）股，近來揚眉吐氣，HCL集團、塔塔諮詢服務本月來股價漲幅分別達到18%和11%。

基金經理人說明資金為何轉向

新加坡金馬投資管理公司管理合夥人兼營運長王怡玲（Yi Ling Ong）說：「過去兩周來，我們一直在減持韓股，因為風險/報酬率在這些價位已變得不相稱。但這是戰術性再平衡，而不是結構性撤出。」

分析師指出，AI股長期潛力仍不容小覷，只不過就眼前而論，AI股漲幅已大且漲勢過猛的顧慮揮之不去，導致大型亞洲股票基金基於降低風險考量，資金輪動到亞洲投資報酬較穩定、盈餘可見度較清晰、但較不華麗的股票。

瀚亞投資投資組合經理John Tsai說：「純粹因為這種波動的不確定性，又無可預測。」他表示，下一波資金怎麼輪動，視「美國大型科技公司財報及其長期資本支出預測」而定。

Alphabet今年AI算力支出上看2,000億美元，一度激勵硬體股，但24日賣壓再度湧現。這使得下周公布財報的Meta、微軟、蘋果成為關注焦點。