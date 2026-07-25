快訊

紅霞颱風遠離…明北北桃飆36度 兩地區明後天防局部大雨

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣、南韓股票7月遭亞洲股票基金大砍 原因曝光

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
台股7月迄今跌幅超過5%，但比起南韓股市暴跌逾21%，跌勢相對緩和。聯合報系資料照
台股7月迄今跌幅超過5%，但比起南韓股市暴跌逾21%，跌勢相對緩和。聯合報系資料照

風水輪流轉，南韓與台灣股市原先因人工智慧（AI）題材火熱而大漲，但近來已遭大型亞洲股票基金大砍持股，資金輪動到原先漲勢落後的亞股，例如印尼銀行股、中國大陸電商巨頭股，以及印度科技公司。

彭博資訊報導，富達國際（Fidelity）和法國巴黎資產管理（BNP Paribas）等投資機構，正紛紛降低對南韓股票及半導體股的曝險，同時加碼押注陸股。同時，M&G投資公司減碼台灣股票，瀚亞投資（Eastspring）則錢進印度等市場。

受資金轉向激勵，東南亞股市7月的表現，相對於亞洲整體股市而言，可望締造24年來最佳紀錄。其中又以印尼股市是大贏家，本月漲幅可望在全球股市中名列前茅。印度表現也不俗，7月吸引的外資流入稱冠亞洲股市。

這波資金輪動，凸顯出投資人對AI交易的顧慮日增，從南韓股市行情劇烈擺盪可見一斑。即使全球晶片股已從本月初期遭賣壓沖刷的低谷局部翻揚，企業能否把AI轉化為獲利仍備受質疑，促使更多基金經理人趁此機會調整投資組合，轉進防禦型股票（如銀行股、必需消費品股），以及先前表現相對遜色的落後股（例如中國大陸網路巨頭股）。

南韓、台灣股市失血

富達基金經理人桑森說：「在南韓可見到行情波動至極，台灣也是，但程度沒那麼大，這增加逢低買進的難度。」他解釋，從投資組合建構觀點來看，波動如此劇烈，意味著必須小心避免太積極買進。

和富達一樣，花旗集團最近的新興市場投資組合也減碼韓股，並且加碼陸股，理由是南韓股市波動太劇烈，陸股則可望受惠於漲勢分布擴大，不再只是局限於一小撮AI贏家股。

南韓股市7月迄今已暴跌逾21%，台股跌幅超過5%。彭博資料顯示，外資從韓股和台股分別抽走大約44億美元和190億美元資金。

東南亞、印度大舉吸金

對照下，東南亞股市錢潮洶湧。泰國股市今年來大漲30%左右，顯示投資人預期泰國政治動盪可望終結。印尼央行意外升息，讓當地銀行股為之一振。

與此同時，印度本月來已吸引全球基金注資約20億美元，傲視亞洲其他股市。之前遭投資人嫌棄的印度資訊科技（IT）股，近來揚眉吐氣，HCL集團、塔塔諮詢服務本月來股價漲幅分別達到18%和11%。

基金經理人說明資金為何轉向

新加坡金馬投資管理公司管理合夥人兼營運長王怡玲（Yi Ling Ong）說：「過去兩周來，我們一直在減持韓股，因為風險/報酬率在這些價位已變得不相稱。但這是戰術性再平衡，而不是結構性撤出。」

分析師指出，AI股長期潛力仍不容小覷，只不過就眼前而論，AI股漲幅已大且漲勢過猛的顧慮揮之不去，導致大型亞洲股票基金基於降低風險考量，資金輪動到亞洲投資報酬較穩定、盈餘可見度較清晰、但較不華麗的股票。

瀚亞投資投資組合經理John Tsai說：「純粹因為這種波動的不確定性，又無可預測。」他表示，下一波資金怎麼輪動，視「美國大型科技公司財報及其長期資本支出預測」而定。

Alphabet今年AI算力支出上看2,000億美元，一度激勵硬體股，但24日賣壓再度湧現。這使得下周公布財報的Meta、微軟、蘋果成為關注焦點。

南韓 印尼 印度

延伸閱讀

009829首檔純韓股ETF！看懂KOSPI50成分股與台韓連動 稀飯：低估值成布局亮點

「賣出美國」喊假的 美財部統計資金持續進駐美股

亞股收盤盡墨！市場權衡中東戰事與AI投資熱潮 科技股再成重災區

南韓2倍個股槓桿ETF爆斷頭潮！網憂：台灣也四貸同堂買正二

相關新聞

美國公債殖利率變化顯示市場預期 Fed即將升息

美國公債殖利率再度大幅上升，表面上看是歸咎於油價再度上漲，以及波斯灣衝突升高。這當然是原因之一，但並非絕對。英國金融時報分析指出，更大的問題在於非能源部門通膨居高，以及聯準會（Fed）即將升息。

陸製記憶體能否進蘋果 川普陷入蘋果美光遊說攻防戰

蘋果（Apple）為降低記憶體晶片成本，正大力遊說川普政府允許在美國以外銷售的產品使用大陸長鑫存儲和長江存儲所生產的晶片，卻遭美光科技（Micron）強力反對，讓川普夾處兩大科技業者的利益衝突之間。

高通計劃從9月起漲價！漲幅高達兩位數 影響恐將波及多數科技業

全球最大智慧手機處理器製造商高通（Qualcomm），計劃一口氣以兩位數的漲幅漲價，這所造成影響可能會波及大部分科技業。

台灣、南韓股票7月遭亞洲股票基金大砍 原因曝光

風水輪流轉，南韓與台灣股市原先因人工智慧（AI）題材火熱而大漲，但近來已遭大型亞洲股票基金大砍持股，資金輪動到原先漲勢落後的亞股，例如印尼銀行股、中國大陸電商巨頭股，以及印度科技公司。

Fed下周有可能意外升息 經濟學家點出理由

投資人普遍預期，美國聯準會（Fed）升息的時間點將會是在9月，但Renaissance總經研究公司首席經濟學家杜塔（Neil Dutta）認為，Fed下周召開7月利率會議時，可能就會意外升息。

川普對台關稅10%不疊加！下周開盤前 5件值得回顧的國際大事

Alphabet和英特爾（Intel）本周財報和財測均優於預期，股價卻大跌，對接下來公布財報的微軟、亞馬遜、Meta在內的AI支出大戶無疑是一大考驗。以下是下周開盤前，最值得回顧的五件國際要聞：

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。