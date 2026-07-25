美加徵關稅 泰國學者：政府須積極談判補強監管缺口

美國自24日起對包括泰國在內的60個經濟體實施新的關稅措施，泰國業界大多認為短期衝擊有限，但學者警告，此舉將衝擊泰國下半年的出口規模，並揭示供應鏈監管體系的長期風險。

川普（Donald Trump）政府宣布自美東時間7月24日起對60個經濟體實施新一輪301關稅措施，稅率為10%或12.5%，泰國因未建立相關進口禁令，也未透過互惠貿易協議作出承諾，被列入12.5%稅率組別。

泰國法政大學商學院學者帕維達（PavidaPananond）今天接受中央社訪問時表示，她認為，美方關注的是供應鏈的可追溯性與透明度，並呼籲泰國政府積極與美方進行貿易談判。

她說：「美國已將泰國列入產能過剩的觀察名單，鑑於泰國對美國貿易順差持續成長，美國不會對此置之不理。」

帕維達向中央社指出，301條款更關注的是供應鏈的監控與管理方式，無論是強迫勞動還是產能過剩的指控，都指向同一個根本問題，即「供應鏈是否足夠透明和可追溯」。因此，泰國出口商今後需更重視這個問題。

帕維達認為，泰國政府短期內須積極談判並補強監管缺口，長期則須深刻體認「貿易爭端已不再只是關於我們（泰國）賣什麼，而是關於我們如何製造所賣的商品」。

泰國公共電視台（Thai PBS）24日報導，泰國國際貿易專家亞特（Aat Pisanwanich）指出，此項新關稅接續了先前150天臨時性10%關稅，除了少數獲豁免項目，幾乎所有泰國輸美商品均受影響，尤以電器與電子零組件影響最大。

亞特預估，新稅率恐威脅今年最後5個月價值逾1兆泰銖（約新台幣9602億元）的出口，使全年出口成長率下滑4至6個百分點，降至6%至7%。他呼籲當局加速爭取豁免清單，並加強供應鏈審查。

泰國業界看法則較為樂觀。泰國商會（ThaiChamber of Commerce）主席普伊（PojAramwattananont）昨天表示，多數與泰國競爭的出口國同樣面臨相近的稅率，因此整體競爭情勢變化有限。