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Fed下周有可能意外升息 經濟學家點出理由

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）。法新社
美國聯準會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）。法新社

投資人普遍預期，美國聯準會Fed升息的時間點將會是在9月，但Renaissance總經研究公司首席經濟學家杜塔（Neil Dutta）認為，Fed下周召開7月利率會議時，可能就會意外升息。

杜塔本周稍早發給客戶的報告，以「何不現在就升息？」為題，他在報告中寫道：「你必須挑出與市場共識不同調的時間點，我覺得這可能就是其中一次。」

杜塔說，未來幾個月內，「很明顯」會在某個時間點升息。因為聯準會主席華許（Kevin Warsh）在上個月首次主持利率會議後，發表偏向鷹派言論，而多個支持通膨走高的條件依然存在。例如：勞動市場穩定、人工智慧（AI）支出龐大、高油價、關稅等。服務業通膨出現上升趨勢，不斷攀高的油價持續滲入服務業，墊高成本。

杜塔相信，如果聯準會提前到下周就行動，未來幾個月就可以免於陷入「不得不升息」的被動局面。

他在報告中指出：「聯邦公開市場委員會（FOMC）幾乎所有成員都支持9月升息。然而，與其等到9月，在幾乎沒有選擇餘地下被迫升息，不如趁現在仍有空間時就採取行動，也能展現決策帶來的一定程度主導權。」他說，「提早升息可以讓華許在未來的政策決策上，保有更多彈性」。

Yardeni研究公司總裁亞德尼（Ed Yardeni）的看法與杜塔相同。亞德尼5月時就表示聯準會可能在7月升息，他提到，2年期美債殖利率已攀升到4%之上，聯邦基金利率走勢通常與該殖利率的路徑一致。美國聯邦基金利率目前介於3.5%至3.75%。

華許接掌聯準會至今，一再強調聯準會將致力對抗通膨。

美國6月通膨率為3.5%，雖較5月的4.2%下滑，但仍遠高於聯準會的2%目標。近日美國與伊朗戰事又起，讓布蘭特原油23日再漲破每桶100美元，當天因市場對通膨的擔憂再度升高，帶動10年期美債殖利率升至4.7%。

市場目前預期聯準會將於9月升息。芝商所FedWatch工具顯示，市場反映聯準會在7月按兵不動的機率為 66%，9月升息機率為57%。認為到10月時，聯準會將已升息一至兩次的機率，則是高達79%。

Fed 升息 聯準會

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