快訊

嘉義毒駕連環撞3人送醫 車輛遭「騰空旋轉噴飛」現場慘況曝光

上看5萬人！民眾上凱道「反毒台」 開場不到半小時人潮站滿景福門

聽新聞
0:00 / 0:00

美國公債殖利率變化顯示市場預期 Fed即將升息

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
Fed很可能在下周三決定升息；如果不升，通膨預期可能升高，使Fed與新任主席華許的公信力下降。美聯社
Fed很可能在下周三決定升息；如果不升，通膨預期可能升高，使Fed與新任主席華許的公信力下降。美聯社

美國公債殖利率再度大幅上升，表面上看是歸咎於油價再度上漲，以及波斯灣衝突升高。這當然是原因之一，但並非絕對。英國金融時報分析指出，更大的問題在於非能源部門通膨居高，以及聯準會（Fed）即將升息。

從伊朗戰爭爆發以來，整條殖利率曲線均已上升，不過長、短期殖利率的升勢有所不同。當戰爭剛爆發時，長期殖利率一度大幅上升，但之後除了5月曾短暫上升之外，其餘時間則大致持平，直到一個月之前又再度上升。

但短債殖利率卻並非如此，從4月以來就持續穩步上升。短債殖利率並非反映投資人對通膨變化及油價變動的焦慮，相反的是在5月及6月期間短期殖利率卻呈現反向變化，即油價下跌，殖利率卻上升。

影響短期利率最為敏感的因素，是對貨幣政策走向的預期；因此殖利率持續上升，顯示Fed勢將升息，且根本原因並非油價變動，當然油價上漲也可能加重升息預期。更明顯的是從開戰以來，扣除通膨之後的2年期實質殖利率也持續上升。

利率上升以短期為主，因為市場預期實質金融情勢將趨緊縮，而非只是因為通膨升高。換言之，就是投資人預期Fed將必須緊縮。原因不難理解，因為扣除能源及食品後的個人消費支出（PCE）核心平減指數已從去年10月時的2.8%，上升到今年5月的3.4%，失業率則從4.5%降到4.2%。名目工資升勢雖然減緩，但仍比一年上升3%以上，而且投資仍持續繁榮。除此之外，油價也回升到每桶100美元左右。

Fed是否即將升息，目前尚無定論，但公債市場已預期升息已迫在眉睫。金融時報認為，Fed很可能在下周三決定升息；如果不升，則通膨預期可能升高，使Fed與新任主席華許的公信力下降。

2年期殖利率未必隨油價走升 /擷自彭博
2年期殖利率未必隨油價走升 /擷自彭博

殖利率 Fed 美國

延伸閱讀

升息在望？油價漲破100美元跨越紅線 市場憂Fed最快本月出手

油價漲破100美元 市場盯Fed升息風向

美30年房貸利率 再攀高

ECB利率不動 9月可能升息…拉加德：能源震撼正逐漸轉為物價上揚

相關新聞

川普對台關稅10%不疊加！下周開盤前 5件值得回顧的國際大事

Alphabet和英特爾（Intel）本周財報和財測均優於預期，股價卻大跌，對接下來公布財報的微軟、亞馬遜、Meta在內的AI支出大戶無疑是一大考驗。以下是下周開盤前，最值得回顧的五件國際要聞：

美國公債殖利率變化顯示市場預期 Fed即將升息

美國公債殖利率再度大幅上升，表面上看是歸咎於油價再度上漲，以及波斯灣衝突升高。這當然是原因之一，但並非絕對。英國金融時報分析指出，更大的問題在於非能源部門通膨居高，以及聯準會（Fed）即將升息。

陸製記憶體能否進蘋果 川普陷入蘋果美光遊說攻防戰

蘋果（Apple）為降低記憶體晶片成本，正大力遊說川普政府允許在美國以外銷售的產品使用大陸長鑫存儲和長江存儲所生產的晶片，卻遭美光科技（Micron）強力反對，讓川普夾處兩大科技業者的利益衝突之間。

高通計劃從9月起漲價！漲幅高達兩位數 影響恐將波及多數科技業

全球最大智慧手機處理器製造商高通（Qualcomm），計劃一口氣以兩位數的漲幅漲價，這所造成影響可能會波及大部分科技業。

Fed下周有可能意外升息 經濟學家點出理由

投資人普遍預期，美國聯準會（Fed）升息的時間點將會是在9月，但Renaissance總經研究公司首席經濟學家杜塔（Neil Dutta）認為，Fed下周召開7月利率會議時，可能就會意外升息。

南韓卡位AI供應鏈 分析：牽動台灣中長期封測競爭

針對韓國卡位AI供應鏈，矽谷投資人孫旖彤分析，對台灣直接影響有限，但間接競爭加劇；必須關注的是，韓國若成功複製由三星、S...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。