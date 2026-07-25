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陸製記憶體能否進蘋果 川普陷入蘋果美光遊說攻防戰

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
陸製記憶體能否進蘋果，美光在遊說戰中站在反方。路透
陸製記憶體能否進蘋果，美光在遊說戰中站在反方。路透

蘋果（Apple）為降低記憶體晶片成本，正大力遊說川普政府允許在美國以外銷售的產品使用大陸長鑫存儲和長江存儲所生產的晶片，卻遭美光科技（Micron）強力反對，讓川普夾處兩大科技業者的利益衝突之間。

華爾街日報引述知情人士報導，蘋果執行長庫克和高層近日向川普、商務部長盧特尼克及財政部長貝森特提案，主張使用陸製記憶體可舒緩全球供應吃緊狀況，也可以降低美國消費者價格壓力。

美光則警告，若允許長鑫存儲等陸企供應美國科技業者，即使只用於海外銷售產品，也可能重創美國本土記憶體產業，重演中國大陸衝擊美國鋼鐵和製造業的情況。長鑫存儲和長江存儲近年被美方列為大陸軍系企業，長江存儲 又在實體清單的貿易黑名單。

白宮發言人德賽（Kush Desai）對此表示，川普政府將在維護國家安全之際，追求「投資和為美國人民減輕經濟負擔」。

資料中心業者以高價大量採購記憶體，使蘋果過去壓低供應商價格的優勢不再。蘋果認為，美光毛利率已超過 80%，有哄抬價格之嫌，並稱美光擴產不夠快，新增產能也傾向 AI 客戶。

美光則表示，將在美國投資2,500億美元擴產，記憶體業高層也表示，蘋果在內客戶過去在景氣低迷時壓榨供應商，才埋下今日短缺的種子。蘋果 2022 年即有意採用長江存儲晶片，但遭政界反彈，拜登政府後來將長江存儲納入實體清單。

如今，相關決策由盧特尼克和貝森特主導，國務卿魯比歐也參與部分討論。

蘋果 川普 美光

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