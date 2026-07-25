高通計劃從9月起漲價！漲幅高達兩位數 影響恐將波及多數科技業

全球最大智慧手機處理器製造商高通（Qualcomm），計劃一口氣以兩位數的漲幅漲價，這所造成影響可能會波及大部分科技業。

據彭博所見備份文件，高通24日已發函通知客戶漲價，將會從9月1日以後出貨的產品開始生效。該公司表示，已對吸收供應商上漲的成本感到疲憊，並已曾嘗試從新的供應源取得替代零件。

和其他科技同業一樣，高通正面臨歷史性的供應短缺所帶來的打擊，這正影響到從智慧手機、超級電腦到車輛等所有一切。人工智慧（AI）資料中心的興建暴增，不僅對記憶體和其他半導體晶片的生產構成壓力，也使一些更普通的零件難以取得。

高通是全球最大晶片代工供應商台積電的最大客戶之一，同時也是南韓三星電子和小米等中國大陸手機大廠的最大供應商。臉書母公司Meta的穿戴式裝置也是使用高通晶片。

受科技股普遍下跌影響，高通股價24日原本一度下跌2.7%，但此消息使其攀升至盤中高點，顯示投資人預期這項消息將提振營收，但最後收盤仍下跌2.4%。

由於記憶體短缺影響到智慧手機業生產足夠裝置的能力，高通今年來已遭遇銷售下滑。華爾街預期這波短缺將延續到明年。

高通、蘋果、輝達和大多數的頂尖半導體設計商，都正嘗試從台積電獲得更多供應，但台積電已表示，就算該公司努力增產，也預期短缺將會持續下去。

台積電已成為掌控全球電子業命脈的關鍵，部分原因是試圖成為其對手的三星和英特爾等公司，至今仍未能說服客戶，有能力生產數量和品質都符合其所需的高階晶片。