川普對台關稅10%不疊加！下周開盤前 5件值得回顧的國際大事

Alphabet和英特爾（Intel）本周財報和財測均優於預期，股價卻大跌，對接下來公布財報的微軟、亞馬遜、Meta在內的AI支出大戶無疑是一大考驗。以下是下周開盤前，最值得回顧的五件國際要聞：

1. 科技七雄市值單周蒸發近兆美元 下周靠微軟亞馬遜Meta財報重振AI熱情

美國股市經歷震盪一周，AI股市值蒸發數千億美元、油價一度衝破每桶 100 美元、美債殖利率升至今年高點，周五雖勉強收穩，但投資人情緒明顯轉趨謹慎。市場下周焦點鎖定微軟、亞馬遜、Meta在內AI支出大戶和蘋果（Apple）財報，以及聯準會（Fed）決策。

標普 500 指數周五小漲不到 0.1%，道瓊工業指數上漲 0.5%，漲 236 點；那斯達克綜合指數下跌0.6%。若看周線情況更難看。過去五個交易日，那斯達克跌了 2.1%，標普 500 指數下跌 0.6%，道瓊工業指數下跌 0.4%。標普 500 和那斯達克都寫下 3 月以來首度連兩周頹勢。

科技七雄一周下來市值蒸發 8,900 億美元。特斯拉本周重挫 18%，寫下 2022 年 12 月以來最差單周表現；亞馬遜、Alphabet 和 Meta也都下跌逾 6%。SpaceX 本周下跌 7.2%，已較6 月上市後數日所創高點回落逾 40%，市值蒸發逾 1 兆美元。

在英特爾重摔7.9%拖累下，費城半導體指數周五大跌4.3%，台積電ADR也跌2.9%。不過費半周線倒是收紅1.2%，台積電ADR也漲1.3%，美光科技上漲 8.5%。

2. 英特爾財報財測大好 股價為什麼還崩跌？

英特爾第2季財報財測都很漂亮，股價卻大跌，關鍵不在當季數字，而在投資人仍沒看到最想看的答案：外部晶圓代工大客戶何時真正到位。

英特爾第2季營收成長25%至 161 億美元，高於市場預估的 144 億美元；調整後每股獲利 42 美分，也遠優於分析師預期的 21 美分。第3季營收展望為 158 億至 168 億美元，連低標都高於市場預估的 151 億美元。資料中心事業更大增 59%，顯示 AI 熱潮帶動伺服器 CPU 需求，確實讓英特爾核心事業重新吃到成長動能。

問題是，這些好消息多半已反映在股價裡，投資人真正擔心的是晶圓代工事業仍缺乏外部大客戶。英特爾多年來試圖轉型為替外部客戶製造晶片的晶圓代工業者，但至今仍未確認大型客戶簽約。Stifel 分析師 Ruben Roy指出：「已簽約的外部晶圓代工客戶尚未出現。」英特爾準備擴大資本支出之際，拿下這類訂單比以往更重要。

3. AI燒錢 Google現金流轉負

Google母公司字母（Alphabet）周三公布上季財報，表現出色，並宣布調高今年資本支出，高標超過2,000億美元，惟龐大支出也使得公司出現首次單季自由現金流轉為負值，並預告短期自由現金流面臨壓力，再度引發市場對AI大咖鉅額投資無法獲得回報的疑慮。

字母上季自由現金流轉為負59億美元，讓華爾街瀰漫不安氛圍，周三收盤重挫7%，周線大跌7.8%。

4. 川普對台關稅10%不疊加

美國總統川普政府周四宣布，依據貿易代表署（USTR）對強迫勞動的調查結果，對60個經濟體課徵至少10%的新關稅。新措施於24日零時01分生效，接替即將到期的10%全球關稅。這也是川普政府在美國最高法院今年稍早推翻「解放日」關稅後，重建關稅體系的最大一步。

關於台灣，USTR說明，綜合調查結果、台灣承諾禁止進口強迫勞動商品，以及公眾意見和諮詢委員會建議後，決定台灣產品適用不疊加最惠國待遇（MFN）稅率的待遇，但若未達301關稅稅率則須補足。如果某項產品原有的MFN稅率低於10%，兩項稅合計為10%；但若MFN稅率已達10%或更高，則不再加徵301關稅。

其他適用不疊加MFN稅率的待遇有，遭課10%關稅的歐盟，以及被課12.5%關稅的南韓、瑞士、日本。

5. 胡塞組織對沙國城市發動攻擊 布蘭特兩周漲27%

胡塞組織聲稱周六上午以飛彈攻擊沙烏地阿拉伯，進一步介入中東戰爭；與此同時，美國似乎結束了連續 13 天對伊朗的空襲。

沙國當局在當地時間上午 6 時 10 分左右，對吉贊省和延布省發布緊急警報，要求民眾尋求掩護。政府不久後解除吉贊省警報，並在 X 發文表示「危險已經過去」。

這個以葉門為基地的伊斯蘭武裝組織在主要媒體 Telegram 發文表示，周六鎖定沙烏地南部城市吉贊。吉贊位於紅海沿岸、隸屬吉贊省。沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）在吉贊設有煉油廠。

隨著美伊衝突惡化，胡塞組織實際在為這場戰爭開闢第二戰線，布蘭特原油過去兩周已飆漲約 27%，周五收在每桶 96.78 美元。

美國總統川普似乎對伊朗拒絕重開荷莫茲海峽愈來愈不滿。他周五晚間表示，美國已為大規模攻擊伊朗「上膛待發」。不過，他也說，尚未決定是否採取行動。數日前，他曾告訴 Axios，自己正在考慮發動「大規模攻擊」。