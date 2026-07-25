快訊

有殺人刑案記錄…攜爆裂物闖新北議長服務處 嫌犯供稱不是針對議長

直播／「我是人 我反毒台」登場！藍白要角揪5萬人 凱道怒吼護食安

紅霞外圍環流發威！台東知本道路成河、祖孫受困溪谷 綠島再現水龍捲

聽新聞
0:00 / 0:00

川普對台關稅10%不疊加！下周開盤前 5件值得回顧的國際大事

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Alphabet和英特爾（Intel）本周財報和財測均優於預期，股價卻大跌，對接下來公布財報的微軟、亞馬遜、Meta在內的AI支出大戶無疑是一大考驗。美聯社
Alphabet和英特爾（Intel）本周財報和財測均優於預期，股價卻大跌，對接下來公布財報的微軟、亞馬遜、Meta在內的AI支出大戶無疑是一大考驗。美聯社

Alphabet英特爾Intel）本周財報和財測均優於預期，股價卻大跌，對接下來公布財報的微軟亞馬遜Meta在內的AI支出大戶無疑是一大考驗。以下是下周開盤前，最值得回顧的五件國際要聞：

1. 科技七雄市值單周蒸發近兆美元 下周靠微軟亞馬遜Meta財報重振AI熱情

美國股市經歷震盪一周，AI股市值蒸發數千億美元、油價一度衝破每桶 100 美元、美債殖利率升至今年高點，周五雖勉強收穩，但投資人情緒明顯轉趨謹慎。市場下周焦點鎖定微軟、亞馬遜、Meta在內AI支出大戶和蘋果（Apple）財報，以及聯準會（Fed）決策。

標普 500 指數周五小漲不到 0.1%，道瓊工業指數上漲 0.5%，漲 236 點；那斯達克綜合指數下跌0.6%。若看周線情況更難看。過去五個交易日，那斯達克跌了 2.1%，標普 500 指數下跌 0.6%，道瓊工業指數下跌 0.4%。標普 500 和那斯達克都寫下 3 月以來首度連兩周頹勢。

科技七雄一周下來市值蒸發 8,900 億美元。特斯拉本周重挫 18%，寫下 2022 年 12 月以來最差單周表現；亞馬遜、Alphabet 和 Meta也都下跌逾 6%。SpaceX 本周下跌 7.2%，已較6 月上市後數日所創高點回落逾 40%，市值蒸發逾 1 兆美元。

在英特爾重摔7.9%拖累下，費城半導體指數周五大跌4.3%，台積電ADR也跌2.9%。不過費半周線倒是收紅1.2%，台積電ADR也漲1.3%，美光科技上漲 8.5%。

2. 英特爾財報財測大好 股價為什麼還崩跌？

英特爾第2季財報財測都很漂亮，股價卻大跌，關鍵不在當季數字，而在投資人仍沒看到最想看的答案：外部晶圓代工大客戶何時真正到位。

英特爾第2季營收成長25%至 161 億美元，高於市場預估的 144 億美元；調整後每股獲利 42 美分，也遠優於分析師預期的 21 美分。第3季營收展望為 158 億至 168 億美元，連低標都高於市場預估的 151 億美元。資料中心事業更大增 59%，顯示 AI 熱潮帶動伺服器 CPU 需求，確實讓英特爾核心事業重新吃到成長動能。

問題是，這些好消息多半已反映在股價裡，投資人真正擔心的是晶圓代工事業仍缺乏外部大客戶。英特爾多年來試圖轉型為替外部客戶製造晶片的晶圓代工業者，但至今仍未確認大型客戶簽約。Stifel 分析師 Ruben Roy指出：「已簽約的外部晶圓代工客戶尚未出現。」英特爾準備擴大資本支出之際，拿下這類訂單比以往更重要。

3. AI燒錢 Google現金流轉負

Google母公司字母（Alphabet）周三公布上季財報，表現出色，並宣布調高今年資本支出，高標超過2,000億美元，惟龐大支出也使得公司出現首次單季自由現金流轉為負值，並預告短期自由現金流面臨壓力，再度引發市場對AI大咖鉅額投資無法獲得回報的疑慮。

字母上季自由現金流轉為負59億美元，讓華爾街瀰漫不安氛圍，周三收盤重挫7%，周線大跌7.8%。

4. 川普對台關稅10%不疊加

美國總統川普政府周四宣布，依據貿易代表署（USTR）對強迫勞動的調查結果，對60個經濟體課徵至少10%的新關稅。新措施於24日零時01分生效，接替即將到期的10%全球關稅。這也是川普政府在美國最高法院今年稍早推翻「解放日」關稅後，重建關稅體系的最大一步。

關於台灣，USTR說明，綜合調查結果、台灣承諾禁止進口強迫勞動商品，以及公眾意見和諮詢委員會建議後，決定台灣產品適用不疊加最惠國待遇（MFN）稅率的待遇，但若未達301關稅稅率則須補足。如果某項產品原有的MFN稅率低於10%，兩項稅合計為10%；但若MFN稅率已達10%或更高，則不再加徵301關稅。

其他適用不疊加MFN稅率的待遇有，遭課10%關稅的歐盟，以及被課12.5%關稅的南韓、瑞士、日本。

5. 胡塞組織對沙國城市發動攻擊 布蘭特兩周漲27%

胡塞組織聲稱周六上午以飛彈攻擊沙烏地阿拉伯，進一步介入中東戰爭；與此同時，美國似乎結束了連續 13 天對伊朗的空襲。

沙國當局在當地時間上午 6 時 10 分左右，對吉贊省和延布省發布緊急警報，要求民眾尋求掩護。政府不久後解除吉贊省警報，並在 X 發文表示「危險已經過去」。

這個以葉門為基地的伊斯蘭武裝組織在主要媒體 Telegram 發文表示，周六鎖定沙烏地南部城市吉贊。吉贊位於紅海沿岸、隸屬吉贊省。沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）在吉贊設有煉油廠。

隨著美伊衝突惡化，胡塞組織實際在為這場戰爭開闢第二戰線，布蘭特原油過去兩周已飆漲約 27%，周五收在每桶 96.78 美元。

美國總統川普似乎對伊朗拒絕重開荷莫茲海峽愈來愈不滿。他周五晚間表示，美國已為大規模攻擊伊朗「上膛待發」。不過，他也說，尚未決定是否採取行動。數日前，他曾告訴 Axios，自己正在考慮發動「大規模攻擊」。

Meta 微軟 英特爾 Alphabet Intel 亞馬遜 Apple 美國

延伸閱讀

亞股收盤盡墨！市場權衡中東戰事與AI投資熱潮 科技股再成重災區

美股早盤／國際油價回落！三大指數平盤遊走 費半指數跌0.8%

英特爾財報財測超預期 上季營收年增25%

Fed 會議、美國科技巨頭財報 未來一周美股還有哪些變數？

相關新聞

川普對台關稅10%不疊加！下周開盤前 5件值得回顧的國際大事

Alphabet和英特爾（Intel）本周財報和財測均優於預期，股價卻大跌，對接下來公布財報的微軟、亞馬遜、Meta在內的AI支出大戶無疑是一大考驗。以下是下周開盤前，最值得回顧的五件國際要聞：

科技七雄市值單周蒸發近兆美元 下周靠微軟亞馬遜Meta財報重振AI熱情

美國股市經歷震盪一周，AI股市值蒸發數千億美元、油價一度衝破每桶 100 美元、美債殖利率升至今年高點，周五雖勉強收穩，但投資人情緒明顯轉趨謹慎。市場下周焦點鎖定微軟、亞馬遜、Meta在內AI支出大戶和蘋果（Apple）財報，以及聯準會（Fed）決策。

英特爾財報財測大好 股價為什麼還崩跌？

英特爾第2季財報財測都很漂亮，股價卻大跌，關鍵不在當季數字，而在投資人仍沒看到最想看的答案：外部晶圓代工大客戶何時真正到位。

南韓卡位AI供應鏈 分析：牽動台灣中長期封測競爭

針對韓國卡位AI供應鏈，矽谷投資人孫旖彤分析，對台灣直接影響有限，但間接競爭加劇；必須關注的是，韓國若成功複製由三星、S...

輝達砸10億美元入股Naver並擴大和SK合作 SK稱Anthropic有意打造晶片

輝達（NVIDIA）將投資 10 億美元入股 Naver，協助這家南韓網路和雲端服務業者為興建中的 AI 資料中心籌資，也為輝達近日密集交易再添一筆。

中美AI角力 美科企連署呼籲推動開放權重AI模型的發展

由輝達和微軟牽頭的科技企業聯盟呼籲政策制定者推動開放權重人工智慧模型的發展，並稱這對確保美國維持技術領先地位至關重要。此舉正值美中雙方皆研擬收緊AI與半導體技術管制之際，凸顯兩國圍繞AI技術與生態系的競爭持續升溫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。