景順：中東衝突推升油價恐維持100美元高檔 但Fed今年升息機率仍低

中東地緣政治風險再度升溫，美國與伊朗衝突頻率持續增加，荷莫茲海峽航運再度受到干擾，且風險也開始擴大到支撐該區域原油出口的替代運輸路線。不過，景順資產管理公司認為，聯準會（Fed）今年升息機率仍低，主要是因為這次為供給面衝擊。

景順全球研究主管瓊斯（Benjamin Jones）表示，短期內局勢降溫的可能性有限，但美伊雙方仍有望於8月中旬前後重啟談判。在此之前，大宗商品價格波動如何影響通貨膨脹前景及主要央行貨幣政策走向，將持續成為市場關注焦點，並可能在短期內壓抑市場表現。

瓊斯指出，景順仍維持原先對高油價情境的看法，預期未來數個月油價將維持在每桶100美元附近或以上水準，並將視局勢發展適時調整觀點。

在貨幣政策方面，近期市場已提高對主要央行升息的預期，反映市場擔憂油價上漲可能再度推升通膨。不過，瓊斯認為，Fed與英國央行今年升息的可能性仍偏低，原因在於本次衝突本質上屬於供給面衝擊；相較之下，歐洲央行（ECB）對通膨變化較敏感，且政策利率仍低於美國與英國，因此仍可能進一步升息。

展望後市，瓊斯指出，市場後續仍應密切關注衝突是否持續升溫及影響範圍。若中東地區能源生產基礎設施遭到攻擊，或紅海油輪再度遇襲並影響沙烏地阿拉伯原油出口，油價可能進一步面臨上行壓力。景順將持續觀察原油及成品油價，因為成品油成本的變動才是牽動通膨走勢的關鍵。