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南韓卡位AI供應鏈 分析：牽動台灣中長期封測競爭

中央社／ 舊金山24日專電
南韓總統李在明在舊金山AI峰會發表「舊金山AI宣言」。歐新社
南韓總統李在明在舊金山AI峰會發表「舊金山AI宣言」。歐新社

針對韓國卡位AI供應鏈，矽谷投資人孫旖彤分析，對台灣直接影響有限，但間接競爭加劇；必須關注的是，韓國若成功複製由三星、SK海力士與政府共同推動的整合封裝產能模式，中長期會在先進封裝議價權上，對台灣委外封測廠形成競爭壓力。

李在明率韓國企業訪問舊金山，聚焦記憶體與AI基礎設施投資。輝達（NVIDIA）與SK集團宣布規模逾5000億美元的AI合作計畫，為今天最具體、規模較大的成果。

根據韓聯社報導，李在明在舊金山AI峰會發表「舊金山AI宣言」，表示韓國將成為不可替代的供應鏈核心國家，宣示要成為值得信賴的AI半導體生產基地與供應鏈夥伴。

矽谷投資人孫旖彤（Etone Sun）表示， 韓國卡位AI供應鏈 ，「對台灣直接影響有限，但間接競爭加劇」，美韓深化合作的重心在記憶體與封裝的產能，而非晶圓代工。

根據市調機構集邦科技（TrendForce），韓國三星與SK海力士在2026年第一季持續主導全球動態隨機存取記憶體（DRAM）市場，兩大廠合計市占達67.3%。

今年第一季，台積電以72.3%的市占穩居全球晶圓代工龍頭，市占較前一季進一步上升；三星則以6.5%排名第二。

孫旖彤指出，必須關注的是，韓國若成功複製由三星、SK海力士與政府共同推動的整合封裝產能，中長期可能會在先進封裝議價權上，對台灣委外封測廠形成競爭壓力。

孫旖彤表示，矽谷將韓國定位成「關鍵零組件與封裝夥伴」，而非「定義層玩家」；美國仍掌握系統架構、高速介面矽智財、輝達CUDA生態系等「設計和定義」領域。

孫旖彤指出，三星、SK海力士、現代汽車集團被納入美韓AI合作布局，本質上是輝達、OpenAI等企業鞏固供應鏈韌性，韓國企業被整合進美國主導的AI堆疊，而非另立山頭。

美國產業分析師歐唐納爾（Bob O'Donnell）表示，就市場面來看，韓國與台灣供應鏈存在一定競爭關係，但也高度互補，都是全球科技產業供應鏈不可或缺環節。

韓國 SK海力士 輝達

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