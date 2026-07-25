科技七雄市值單周蒸發近兆美元 下周靠微軟亞馬遜Meta財報重振AI熱情

美國股市經歷震盪一周，AI股市值蒸發數千億美元、油價一度衝破每桶 100 美元、美債殖利率升至今年高點，周五雖勉強收穩，但投資人情緒明顯轉趨謹慎。市場下周焦點鎖定微軟、亞馬遜、Meta在內AI支出大戶和蘋果（Apple）財報，以及聯準會（Fed）決策。

標普 500 指數周五小漲不到 0.1%，道瓊工業指數上漲 0.5%，漲 236 點；那斯達克綜合指數下跌0.6%。若看周線情況更難看。過去五個交易日，那斯達克跌了 2.1%，標普 500 指數下跌 0.6%，道瓊工業指數下跌 0.4%。標普 500 和那斯達克都寫下 3 月以來首度連兩周頹勢。

科技七雄一周下來市值蒸發 8,900 億美元。特斯拉本周重挫 18%，寫下 2022 年 12 月以來最差單周表現；亞馬遜、Alphabet 和 Meta也都下跌逾 6%。SpaceX 本周下跌 7.2%，已較6 月上市後數日所創高點回落逾 40%，市值蒸發逾 1 兆美元。

在英特爾重摔7.9%拖累下，費城半導體指數周五大跌4.3%，台積電ADR也跌2.9%。不過費半周線倒是收紅1.2%，台積電ADR也漲1.3%，美光科技上漲 8.5%。

Janney 首席投資策略師魯斯奇尼（Mark Luschini）說：「目前所見的低迷氣氛，需要一些正面動因來打破。投資人或許已對 AI 題材有點疲乏。」

接下來一周，AI 交易將迎來更大考驗。Alphabet 財報因上修龐大 AI 資本支出規畫而引發賣壓，為微軟、亞馬遜和 Meta下周財報定下負面基調。這些超大規模資料中心業者即使獲利達標、展望強勁，仍可能因投資人重新檢視 AI 支出風險而遭到投資人修理。

Man Group 首席市場策略師胡珀（Kristina Hooper）說，市場「感覺非常泡沫化」，投資人如履薄冰，更容易對任何不完美跡象而有負面反應。她指出，投資人過去看到的是 AI 機會，如今更可能看到風險。

財報季也將進入最繁忙的一周，標普 500 約三分之一成分股將公布業績，包括蘋果、Visa、雪佛龍和可口可樂。

利率也是另一大變數。油價因中東緊張升高而急漲，布蘭特原油周四一度突破每桶 100 美元，加深通膨疑慮。Fed 台北時間周四凌晨將公布利率決策，市場普遍預期按兵不動，但 LSEG 資料顯示，聯邦基金期貨仍反映約 38% 的升息 1 碼機率。法國國家巴黎銀行經濟學家說，不能完全排除意外升息的可能性。

投資人也關注 Fed 主席華許記者會，尋找未來升息路徑線索。富國投資研究所資深全球市場策略師雷恩（Scott Wren）說，若市場感覺更多決策官員傾向今年多次升息，將對美股構成壓力。美國10 年期公債殖利率周四升破 4.7%，創 2025 年初以來最高，也增加股票評價壓力。