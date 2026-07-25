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黃仁勳會面李在明 宣布與SK合作規模達5000億美元

中央社／ 首爾25日專電

韓國總統李在明今天於舊金山與各個科技巨頭CEO會面，其中輝達執行長黃仁勳表示，輝達及SK集團將宣布雙方的商業合作夥伴關係，規模達5000億美元，也正與各企業建立合作關係。

根據青瓦台提供的資料，李在明今天分別與各全球企業龍頭代表會面，包括OpenAI、輝達（NVIDIA）、博通（Broadcom）、Anthropic。

其中李在明與黃仁勳會面時，黃仁勳表示，「我認為總統提出的『AI Native國家』願景，為韓國注入了新的動能。」黃仁勳也說：「從炸雞到烤五花肉，我在韓國感受到的活力真的令人驚艷，韓國人民都非常喜歡AI。」

至於這次的舊金山AI峰會，黃仁勳表示，SK集團與NVIDIA今天將宣布雙方的商業合作夥伴關係，規模達5000億美元（約新台幣15兆元）。黃仁勳也指出，SK海力士、三星與NVIDIA將在晶片設計與記憶體設計方面展開合作，也將對NAVER進行大規模投資。

黃仁勳提到，輝達正在韓國成立AI Frontier Lab，核心AI研究人員將由加州遷往韓國，並將與KAIST（韓國科學技術院）合作，共同打造韓國AI。黃仁勳也說：「我們計畫在韓國、為韓國開發大型語言模型（LLM）。」

黃仁勳指出，從韓國大型企業到新創公司、研發機構，「我們正與各種企業及組織建立合作關係，這些合作都與總統提出的『AI Native國家』願景一致，合作內容涵蓋AI晶片、Physical AI，以及AI基礎設施等各領域。」

李在明則向黃仁勳表示，「本來應該在首爾見面的，您還是一樣很適合穿皮夾克。」李在明也提到，「我在電視上看過您好幾次在首爾吃炸雞配啤酒的畫面，我其實也很想一起參加，覺得有點可惜。」

李在明指出，如今全世界正面臨根本性的變革，「而我認為黃仁勳代表正站在最前線，韓國也正積極準備一個以人工智慧為核心、與現在截然不同的新世界，而您給予了我們很大的幫助。」李在明提到，多虧輝達協助穩定供應GPU，「讓我們即使尚未完全準備好，也能快速推動轉型。」

李在明提及，韓國政府經過約1年準備，如今將正式啟動三大Mega Project，打造一個以AI為核心的新社會、新國家，「也期待黃仁勳代表今後持續扮演重要角色。」

黃仁勳 李在明 輝達

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