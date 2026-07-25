輝達砸10億美元入股Naver並擴大和SK合作 SK稱Anthropic有意打造晶片

輝達（NVIDIA）將投資 10 億美元入股 Naver，協助這家南韓網路和雲端服務業者為興建中的 AI 資料中心籌資，也為輝達近日密集交易再添一筆。

南韓總統李在明矽谷並舉行 AI 高峰會，其間宣布多項科技交易。SK 集團會長崔泰源在同一場合和Anthropic 執行長阿莫代（Dario Amodei）在內科技高階主管同台時說，Anthropic為打造自家半導體向向SK 海力士尋求供貨。崔泰源說，AI開發商竟有自行打造晶片的雄心，很不簡單。

輝達周五晚間表示，這筆資金將使 Naver 把相關設施規模擴大至原本三倍以上。這座資料中心由 Naver 和美國私募股權基金 Brookfield 共同開發，將使用輝達人工智慧（AI）運算硬體。

另外，輝達也正和 SK 集團合作，在朝鮮半島興建超過 2 GW 的 AI 資料中心。這約相當於 150 萬戶家庭所需用電量。輝達表示，首座這類所謂「AI 工廠」由 SK Telecom 興建，將於明年啟用。

輝達執行長黃仁勳接受彭博電視訪問時說：「這是南韓的黃金時代。他們的半導體事業正在蓬勃發展，工業也在蓬勃發展。這是一個有能力協助世界建設 AI 基礎設施的國家。」

黃仁勳已向 AI 供應鏈各個環節的企業投入數十億美元資金，目標是加速導入自家產品，並排除可能拖慢AI普及的障礙。

對輝達而言，與SK集團深入合作，有助改善取得記憶體晶片的管道。SK 集團旗下 SK 海力士與南韓競爭對手三星電子，是這類關鍵零組件的兩大供應商。由於全球 AI 資料中心大舉建置，這些晶片已供不應求。

輝達表示，將協助 SK 海力士設計未來的高頻寬記憶體（HBM）晶片，這將有助確保供應取得。輝達說，與 SK 集團 AI 合作計畫（AI initiative）的價值將超過 5,000 億美元。

黃仁勳在訪問中說，這個數字包括輝達採購記憶體晶片的支出，也包括 SK 集團採購輝達超級電腦的支出。他說：「所以我們雙方之間，將會有價值 5,000 億美元的生意往來。」

至於 Naver的建設案，Brookfield 已同意一份不具約束力的條款書，最高提供 90 億美元資金。

黃仁勳主張，投資 Anthropic 和 OpenAI 等公司，不僅有助輝達業績，也能帶來投資回報。有人則擔心，這類操作等於人為墊高需求，並形容這是循環交易。

本周，輝達和艾克爾科技（Amkor Technology）簽署 15 億美元協議，協助強化這家公司的晶片封裝設施。黃仁勳近日也剛結束日本行，期間和機器人業者及豐田汽車達成多項協議。

黃仁勳目前正推動超大規模資料中心業者（hyperscaler）以外的 AI 硬體投資。黃仁勳曾表示，各國應建立自己的「主權」AI能力，保有對自身資料的控制權。他也希望確保較小型公司和組織也能取得 AI 運算能力。