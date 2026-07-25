中美AI角力 美科企連署呼籲推動開放權重AI模型的發展

由輝達和微軟牽頭的科技企業聯盟呼籲政策制定者推動開放權重人工智慧模型的發展，並稱這對確保美國維持技術領先地位至關重要。此舉正值美中雙方皆研擬收緊AI與半導體技術管制之際，凸顯兩國圍繞AI技術與生態系的競爭持續升溫。

綜合彭博、香港經濟日報報導，微軟、Meta等科技公司周五在名為「Open Weights and American AI Leadership」的連署信中表示，採用開放方式開發AI軟體，對於持續推動人工智慧及其他關鍵經濟領域的創新十分重要。

公開信所指的開放模型，主要是「開放權重AI模型」，即容許開發者下載、檢查、修改模型核心參數，並在自有基建上運行，而非只能透過OpenAI、Anthropic等封閉平台或API使用AI服務。

信中指出，開放權重模型允許使用者下載並自行定製相關技術，對開發者和企業而言用途更加靈活，「開放權重模型是這一基礎的重要組成部分，因為它們能讓先進AI更易獲取、更具適應性，並得到更廣泛應用。」

信中也提到，開放模型能讓先進AI更容易取得及調整，新創、企業、大學及公共機構不需要由零開始訓練模型，也不用每項任務均使用昂貴的前沿封閉模型。

連署信強調，「衡量美國AI領導力的標準，不應只是某一個前沿AI模型，而應看美國能否建立一個強大、開放並滲透到各個產業的生態系統。這對於在全美創造創新和繁榮機會至關重要。」

輝達執行長黃仁勳在社媒X上新開設的帳號發布首條貼文時分享這封信。微軟執行長納德拉也透過自己的帳戶轉發。

這些科技企業並未在信中提及中國或月之暗面，而是強調有必要加強並維持美國在AI領域的競爭力。

這封聯名信發布前一周，大陸新創企業月之暗面推出開放權重模型Kimi K3，並稱其性能可與OpenAI和Anthropic PBC的頂尖產品媲美。

該模型發布後引發投資者不安，也促使華盛頓政策制定者提出收緊對中國AI技術的限制。北京監管當局也傳出正考慮緊縮對AI與半導體技術的出口管制，凸顯北京如今與華府一樣，把先進AI技術視為必須加以控管的重要國家資產。

知情人士表示，大陸商務部主導的監管機構，最近已與大陸主要AI及晶片業者商談，研究如何防止先進技術及新創公司被西方企業收購，考慮限制用於模型訓練的關鍵數據被轉移至海外，並打算阻止外國用戶下載其「模型權重」，但仍將允許海外客戶透過雲端使用AI模型及相關服務。