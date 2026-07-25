黃仁勳「X」首秀！挺AI開放貼文吸3300萬瀏覽 馬斯克發文聲援

輝達執行長黃仁勳6月加入X，7月24日首次發文，分享由輝達、微軟和Palantir等25家公司聯署的公開信，警告華府不要重蹈1980年代部分人士因質疑開源軟體，導致科技遭過度限制的覆轍。貼文瀏覽次數已接近3300萬次，X執行長馬斯克也發文聲援。

黃仁勳寫道：「我的首篇貼文要分享一封輝達參與聯署、說明開放模型為何重要的公開信。AI將改造每個產業、驅動每家公司，也將由每個國家打造。開放模型能強化安全與網路安全、加速創新與普及，並實現自主權。世界既需要最先進的封閉模型，也需要最先進的開放模型。」

馬斯克隨後引用黃仁勳的貼文寫道：「我完全支持，仁勳說得沒錯。」

財星（Fortune）報導，公開信主張，開放權重AI模型應獲保留，作為美國維持領導地位的基礎，顯示黃仁勳等人確實擔心這類模型可能遭到限制。信中並將當前圍繞開放權重AI的爭論，直接與1980年代的開源軟體運動相提並論，主張開源程式碼儘管起初受到質疑，後來仍成為現代網路的基礎；同樣地，開放AI模型也應獲准蓬勃發展，而不是面臨「過早限制」。

這封公開信約有25個聯署者，包括微軟、Meta、Hugging Face、創投公司安德森霍羅維茲（Andreessen Horowitz）、Perplexity和IBM，並提出三項核心主張：開放模型可擴大新創公司與大學取得AI技術的機會；避免少數企業控制這項技術，進而強化競爭；以及讓更多研究人員審查程式碼、修補漏洞，不必仰賴少數封閉的「單點故障」，實際上有助提升安全性。

公開信也為「蒸餾」辯護。所謂蒸餾，是利用一個模型的輸出訓練另一個模型。信中主張，這是一項正當且由來已久的研究技術，儘管目前仍深具爭議，不應與竊取混為一談。