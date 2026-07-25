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輝達攜手鮮京 宣布逾5000億美元AI合作計畫
輝達（Nvidia）與南韓鮮京集團（SK Group）今天宣布一項規模超過5000億美元的人工智慧（AI）合作計畫。輝達表示，計畫涵蓋大型AI資料中心及次世代記憶體。
路透社報導，這項計畫包括與SK海力士（SKHynix）建立長期合作關係，以確保輝達能夠取得次世代記憶體；雙方還將共同開發用於AI訓練、AI代理及實體AI應用的高頻寬記憶體（HBM）。
輝達表示，作為計畫的一環，鮮京電信（SKTelecom）將興建一座以輝達Vera Rubin晶片及SK海力士HBM4高頻寬記憶體為核心、容量達2吉瓦（Gigawatt）的AI資料中心，首座設施預計2027年啟用。
此外，輝達也表示將與南韓網路巨擘Naver以及加拿大布魯克菲爾德資產管理公司（Brookfield）合作，擴建Naver在南韓的AI資料中心。
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