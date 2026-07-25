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黃仁勳首發X文爆紅！22年前封面照被挖出 網驚呼：怎麼越來越年輕

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達執行長黃仁勳首度使用X。聯合報系資料照片
輝達執行長黃仁勳首度使用X。聯合報系資料照片

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳近日正式啟用個人社群平台X帳號，並於24日發布生涯首則貼文，分享由輝達連署的公開信《開源權重與美國AI領導力》（Open Weights and American AI Leadership），呼籲開放式與封閉式AI模型並行發展。貼文曝光後迅速引爆關注，至今已突破3000萬次瀏覽，不過意外掀起熱議的，卻是網友翻出他22年前的雜誌封面照，讓不少人驚呼「怎麼越來越年輕？」

黃仁勳在貼文中表示，人工智慧正迎來前所未有的變革，未來將改變所有產業、賦能每一家企業，並由各國共同推動發展。他也強調，開放式AI模型具有三大重要價值，包括提升安全與網路資安、加速技術創新與普及，以及讓各國與企業擁有更多技術自主權；同時，全球AI生態也需要最先進的開放式模型與封閉式模型共同發展，才能維持健康且平衡的AI環境。

這篇貼文不僅是黃仁勳首度在X發聲，也讓他的帳號人氣快速攀升，目前追蹤人數已突破20萬，且仍持續增加中。貼文到目前為止已經累積超過3050萬次瀏覽，吸引逾1.1萬則留言，相當受到大家歡迎。

在眾多留言中，有網友翻出黃仁勳2004年登上雜誌封面的照片，只見當時的他留著一頭黑髮、模樣青澀，與如今形象形成鮮明對比。不少人笑稱，「我能透過螢幕聞到這本書的味道，回憶都湧上來了」、「以前看起來比較成熟，現在反而越來越年輕」、「我高中圖書館還借過這本書」、「黃總的青澀歲月」，更有大批網友直呼：「他怎麼越來越年輕？」

黃仁勳 NVIDIA 輝達 X

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