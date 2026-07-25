油價拉回美股止穩 科技股賣壓仍重

超微（ＡＭＤ）年度重頭戲Advancing AI 二○二六於美國時間廿三日在舊金山登場，董事長暨執行長蘇姿丰公布對於全球資料中心人工智慧（ＡＩ）加速器與伺服器中央處理器（ＣＰＵ）市場的展望，比先前更為樂觀，估計到二○三○年時，ＡＩ加速器的潛在市場規模將高達約一點四兆美元，伺服器ＣＰＵ的潛在市場規模也將達兩千億美元。

2026-07-25 00:00