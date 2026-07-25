聽新聞
0:00 / 0:00
油價拉回美股止穩 科技股賣壓仍重
北海布倫特原油價格跌落每桶100美元以下，美股今天止穩、收盤互有漲跌，科技股賣壓仍重。
道瓊工業指數終場上漲235.60點，或0.46%，收在51947.25點。
標準普爾500指數上漲3.68點，或0.05%，收在7411.98點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌161.87點，或0.64%，收在24975.82點。
費城半導體指數下跌524.951點，或4.25%，收在11818.887點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。