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油價拉回美股止穩 科技股賣壓仍重

中央社／ 紐約24日綜合外電報導

北海布倫特原油價格跌落每桶100美元以下，美股今天止穩、收盤互有漲跌，科技股賣壓仍重。

道瓊工業指數終場上漲235.60點，或0.46%，收在51947.25點。

標準普爾500指數上漲3.68點，或0.05%，收在7411.98點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌161.87點，或0.64%，收在24975.82點。

費城半導體指數下跌524.951點，或4.25%，收在11818.887點。

油價 美股 科技股

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