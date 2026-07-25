不滿歐盟重罰Google 川普揚言啟動301調查並課關稅

美國總統川普不滿歐洲聯盟（EU）近日對谷歌（Google）開出的最新反托拉斯罰款，今天揚言將對其祭出關稅並啟動正式貿易調查。

法新社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指出，歐盟「將為這種非法且極不道德的行為付出非常沉重的代價，而我一直以來都警告他們這麼做的後果。」

他表示，將針對歐盟「掠奪」美國企業的做法「立即啟動301條款（Section 301）」進行調查，並預期「盡可能在最早時間」對歐盟課徵「大幅關稅」。

川普說：「美利堅合眾國不是歐洲的『存錢筒』，我們也不會允許這種情況發生。」

美國「1974年貿易法」（Trade Act of 1974）第301條授權政府調查其認為具有歧視性的外國貿易措施，並可透過加徵關稅等方式進行報復。

歐盟執行委員會（European Commission）23日宣布，因Google違反「數位市場法」（Digital MarketsAct，DMA），處以8.9億歐元（約新台幣327.25億元）罰款。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）批評這項裁決，認為歐盟執法行動破壞了雙方「建設性對話」，並對跨大西洋貿易穩定構成「實質風險」。

儘管歐盟官員一再強調，數位監管法規並非針對美國企業而定，然而這場爭端正考驗著美國與歐盟去年達成的貿易框架。