聽新聞
0:00 / 0:00
不滿歐盟重罰Google 川普揚言啟動301調查並課關稅
美國總統川普不滿歐洲聯盟（EU）近日對谷歌（Google）開出的最新反托拉斯罰款，今天揚言將對其祭出關稅並啟動正式貿易調查。
法新社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指出，歐盟「將為這種非法且極不道德的行為付出非常沉重的代價，而我一直以來都警告他們這麼做的後果。」
他表示，將針對歐盟「掠奪」美國企業的做法「立即啟動301條款（Section 301）」進行調查，並預期「盡可能在最早時間」對歐盟課徵「大幅關稅」。
川普說：「美利堅合眾國不是歐洲的『存錢筒』，我們也不會允許這種情況發生。」
美國「1974年貿易法」（Trade Act of 1974）第301條授權政府調查其認為具有歧視性的外國貿易措施，並可透過加徵關稅等方式進行報復。
歐盟執行委員會（European Commission）23日宣布，因Google違反「數位市場法」（Digital MarketsAct，DMA），處以8.9億歐元（約新台幣327.25億元）罰款。
美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）批評這項裁決，認為歐盟執法行動破壞了雙方「建設性對話」，並對跨大西洋貿易穩定構成「實質風險」。
儘管歐盟官員一再強調，數位監管法規並非針對美國企業而定，然而這場爭端正考驗著美國與歐盟去年達成的貿易框架。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。