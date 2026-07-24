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韓官員：李在明訪美期間 三星SK海力士將宣布晶片大單

中央社／ 首爾24日綜合外電報導

韓國總統府政策室長金容範透露，總統李在明本週末訪問美國舊金山期間，韓國兩大半導體製造商三星電子和SK海力士將宣布與數家美國科技企業達成記憶體晶片大規模長期供應合約。

路透社報導，李在明將在今明兩天訪問舊金山，並預定和數名美國科技業高層會面，包括輝達（Nvidia）執行長黃仁勳和OpenAI執行長阿特曼（SamAltman）。

李在明還將與數名韓國企業界領袖出席一場人工智慧（AI）峰會，包括三星電子（Samsung Electronics）會長李在鎔、SK海力士（SK Hynix）母公司SK集團會長崔泰源及現代汽車（Hyundai Motor）會長鄭義宣。

金容範昨天告訴媒體記者：「我們預期會有許多非常龐大且意義重大的數字宣布。這將使得韓美兩國的科技和經濟夥伴關係持續鞏固。」

他還表示，這些國際科技企業也將宣布對AI資料中心進行「策略性投資」，但他未提供細節。

SK海力士 三星 李在明

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