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雙利空夾擊 亞洲股債走跌
亞股24日表現疲弱，韓股大盤Kospi指數終場重挫5.7%，日股大盤日經225指數收盤跌逾1,800點，因市場開始質疑AI投資能帶來多少回報，加上油價飆升重新引發通膨疑慮，股市與債市同步下跌。
Kospi指數盤中一度觸發Sidecar機制並暫停交易，最終收在6,690.62點。SK海力士摔逾8%，三星電子跌逾7%，是拖累韓股下跌主要個股。
日經225指數盤中下殺2,088點，跌幅3.14%，終場跌幅略有收斂，收跌1,811點或2.7%，報64,611.15點。
NH投資證券公司韓國現貨股票主管吳肖恩（音譯）表示：「中東風險升溫，加上投資人在周末前進行風險降低操作，使跌勢擴大。」他指出，南韓投資人正在削減對科技股的持倉，同時槓桿型ETF也出現部分賣壓。
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