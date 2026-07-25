雙利空夾擊 亞洲股債走跌

超微（AMD）年度活動「Advancing AI 2026」23日在舊金山登場，董事長暨執行長蘇姿丰公布對於全球資料中心AI加速器與伺服器CPU市場的展望，比先前更為樂觀。她預估，到2030年時，AI加速器的潛在市場規模將高達約1.4兆美元，伺服器CPU的潛在市場規模也將達2,200億美元。

2026-07-25 00:24