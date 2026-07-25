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英特爾財測超預期 14A製程明年試產

聯合報／ 編譯簡國帆／綜合報導
英特爾（Intel）執行長陳立武。美聯社
英特爾（Intel）執行長陳立武。美聯社

受惠人工智慧（ＡＩ）基建熱潮，美國晶片大廠英特爾上季獲利優於預期，營收成長率為二○一一年來最快，本季財測超乎市場預估。執行長陳立武表示，十四Ａ製程二○二七年下半年導入內部產品進行風險試產，力拚二○二八年量產。他也估算，特殊應用晶片（ＡＳＩＣ）潛在市場規模超過一千億美元。

英特爾第二季營收年增百分之廿五點四至一六一點三億美元，經調整後每股純益（ＥＰＳ）為○點四二美元。

展望本季，英特爾預期，經調整後ＥＰＳ為○點三八美元，營收介於一五八億美元至一六八億美元，經調整後毛利率百分之四十二，也優於華爾街預測。

陳立武發表樂觀聲明：「ＡＩ正驅動前所未見的運算需求」、「新英特爾正在成形」，「英特爾做好讓所有中央處理器（ＣＰＵ）產品獲取持續成長的充分準備」。

英特爾上季資料中心與ＡＩ事業營收年比強勁成長百分之五十九、至六十二點六億美元。陳立武說，資料中心的中央處理器（ＣＰＵ）「業績正在起飛」，需求大於供給，英特爾良率獲進展，也帶動企業將訂單交給英特爾的機率。

晶圓代工事業營收年增百分之卅一到五十七點七億美元，優於預期，且年增率高於第一季的百分之十六，目前仍幾乎完全仰賴內部訂單。英特爾未揭露晶圓代工事業的大客戶，陳立武不討論特定客戶，只說有「多起互動」，明年初應能展現進展，「我很樂見英特爾十四Ａ的客戶參與動能增強，我也愈來愈有信心十四Ａ是具高度競爭力的製程」。

英特爾 營收 陳立武

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