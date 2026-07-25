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台灣續列美匯率操縱觀察名單 陸遭點名政策缺乏透明度

經濟日報／ 記者任珮云廖珮君、編譯簡國帆／綜合報導
美國財政部於台北時間7月24日公布最新半年度《匯率政策報告》，持續將台灣列入匯率操縱觀察名單。路透
美國財政部於台北時間7月24日公布最新半年度《匯率政策報告》，持續將台灣列入匯率操縱觀察名單。路透

美國財政部於台北時間7月24日公布最新半年度《匯率政策報告》，持續將台灣列入匯率操縱觀察名單。中央銀行指出，本次評估為2025年全年，台灣雖符合美方三項檢視標準中的前兩項，但未觸及最受關注的「持續單邊干預匯市」標準，因此僅續列觀察名單。

根據美國財政部報告，維持觀察名單的十個成員不變，包括中國大陸 、日本、南韓、台灣、泰國、新加坡、越南、德國、愛爾蘭和瑞士，但未將任何國家列為匯率操縱國，僅指稱大陸匯率政策與做法「相對缺乏透明度」。

美方對我提出五觀察
美方對我提出五觀察

依美國《2015年貿易便捷化暨執行法案》，美方每半年檢視主要貿易夥伴是否符合匯率操縱國三項量化標準，包括：一、對美商品及服務貿易順差超過150億美元；二、經常帳順差占GDP比率超過3%；三、持續單邊干預外匯市場，淨買匯金額達GDP的2%以上，且一年中至少八個月淨買入外匯。

報告指出，台灣去年對美商品及服務貿易順差高達1,450億美元，經常帳順差占GDP比率達19.5%，符合前兩項標準。不過，央行全年淨買匯僅77億美元，占GDP約0.8%，遠低於美方2%門檻，也未達連續八個月淨買匯的條件，因此未被認定為匯率操縱國。

這份報告指出，金管會允許壽險業攤銷部分外國債券匯兌損益，以降低避險成本，並要求業者逐步充實長期資本。但美方認為，避險比率下降可能增加壽險業承受匯率波動風險。

對此，金管會強調，避險能力不能只看避險比率，更應將外價金及特別盈餘公積等資本緩衝納入評估，才能反映壽險業真正的抗匯損能力。

匯率 中國大陸 中央銀行

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