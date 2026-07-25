北歐「涼快度假」 遊客新選項

南歐傳統觀光勝地今夏遭遇一波波極端熱浪來襲，已使更多打算赴歐洲避暑的度假者轉往北歐，這股「涼快度假」趨勢正蔚為風潮。

英國金融時報報導，飯店房間與機票預訂平台及旅行社業者表示，更多遊客正蜂擁到涼爽的挪威、瑞典、冰島、丹麥和芬蘭。

線上旅行社Trivago說，英國遊客預訂7月和8月赴挪威旅遊的人數比去年同期激增55%，赴瑞典和丹麥人數也分別成長57%和29%。不過，對英國遊客而言，陽光燦爛、風景明媚的地中海國家仍是他們的首選度假去處。

Trivago執行長湯瑪斯說：「還沒到歐洲暑假旅遊地圖重畫的地步，但優勢顯然正在轉移。」他表示，隨著異常氣候變成常態而非特例，更涼爽的地點將持續吸引觀光客。

歐洲各地今年又遭遇極端熱浪襲擊，英國薩福克郡6月創下攝氏37.3度的新高紀錄，比5月甫創下的單月紀錄幾乎高出攝氏2度；法國剛熬過80年來最熱的6月；西班牙6月全國氣溫也刷新高，部分地區氣溫甚至超過攝氏45度。

Booking.com說，最近幾波熱浪來襲，使全球遊客到斯堪地那維亞半島避暑的興趣更加濃厚。在止於7月4日的三周，英國民眾在該網站搜尋7月至8月赴挪威和瑞典旅遊行程的筆數，與去年同期相比，暴增逾三成。

英國旅行社Jet2說，去年首次推出倫敦赴挪威貝爾根行程後，出團人數上限幾乎是原先的三倍，冰島團也「大幅」成長。

挪威大型旅行社暨郵輪公司Hurtigruten說，更多遊客選擇到挪威以及位於北極的斯瓦爾巴群島度假，享受更涼爽宜人的天氣，假期活動也更豐富。執行長費琳表示，遊客到北歐玩可擁有活躍的假期，無懼熱浪，不必因為太熱而只能躺在蔭涼處。她預期，今遊客總數可望比去年增加逾15%。