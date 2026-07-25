以色列「AI沙皇」揪大廠來設廠

以色列「AI沙皇」阿斯卡爾（Erez Askal）表示，他正遊說台積電（2330）、三星電子、英特爾（Intel）到以色列設廠，生產2奈米或更先進製程的晶片。他同時也推動一項資料中心聚落計畫，希望在五年內建置出總計擁有10萬顆繪圖處理器（GPU）的聚落。

阿斯卡爾曾任軍方將領，負責建立以色列國軍AI基礎設施，之後獲總理內唐亞胡任命為國家人工智慧總署署長。他談及在以色列興建半導體工廠的計畫時說：「我們正非常努力地要把他們吸引到這裡。如果我無法讓其中一家企業在這裡設立先進晶圓廠，那是個大失敗。」

彭博新聞採訪台積電、三星及英特爾看法，三家公司的發言人均未回應置評請求。

英特爾2023年曾在以色列動工興建一座投資250億美元的晶圓廠，以色列政府提供32億美元補助。但因公司當時虧損持續擴大，且與台積電、三星的競爭面臨困境，隔年就暫停設廠計畫。