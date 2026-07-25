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超微明後年將推新產品
超微（AMD）執行長蘇姿丰在Advancing AI 2026活動中，一口氣介紹多項新布局，以及後續伺服器CPU與AI加速器的發展藍圖，Instinct MI500系列GPU將於2027年推出，2028年時將推出下一代Zen 7架構EPYC伺服器CPU系列。
超微今年公開的新布局中，包括代號為Venice的第六代EPYC伺服器CPU與MI400系列AI加速器，以及以MI455X GPU與Venice CPU所建構的Helios AI機櫃級解決方案，已獲包含OpenAI、Anthropic、Meta、微軟、Oracle等客戶採用，Anthropic、OpenAI與Meta的高層也出席站台。
值得注意的是超微未來伺服器CPU與AI加速器的發展藍圖，預計2028年時將推出下一代Zen 7架構伺服器CPU系列（Florence、Ferrara與Fidenza），因應不同應用場景；Zen 8架構的Ravenna伺服器CPU將於2030年接棒推出。
在AI GPU加速器方面，新一代MI500系列GPU將於2027年推出，推理量將飆升到前兩代MI300X的2,000倍以上，更強大的MI600系列GPU則將於2028年推出。
下一代Helios 500機櫃級解決方案將搭載MI500系列GPU與EPYC 9006 LP CPU（代號Verano），接棒推出的Helios 600機櫃級解決方案將搭載MI600系列GPU與Ferrara CPU。
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