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英特爾財報財測超預期 上季營收年增25%

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
受惠於人工智慧（AI）基建熱潮，美國晶片大廠英特爾（Intel）上季獲利優於預期。 路透
受惠於人工智慧（AI）基建熱潮，美國晶片大廠英特爾（Intel）上季獲利優於預期。 路透

受惠於人工智慧（AI）基建熱潮，美國晶片大廠英特爾Intel）上季獲利優於預期，營收成長率為2011年來最快，本季財測超乎市場預估。執行長陳立武表示，14A製程2027年下半年導入內部產品進行風險試產，全力拚2028年量產。他也估算，特殊應用晶片（ASIC）潛在市場規模超過1,000億美元。

英特爾第2季營收年增25.4%至161.3億美元，經調整後每股純益（EPS）為0.42美元，經調整後毛利率回升到41.8%，都優於預期。

英特爾財報優於預期
英特爾財報優於預期

展望本季，英特爾預期，經調整後EPS為0.38美元，營收介於158億-168億美元，經調整後毛利率42%，也都優於華爾街預測。英特爾提高今年資本支出到200億美元，高於先前的180億美元，明年的支出目標「大幅提高」，多數支出將用於工廠工具。

陳立武發表樂觀聲明：「AI正驅動前所未見的運算需求」、「新英特爾正在成形」。財務長辛斯納（David Zinsner）說，第2季已能滿足需求，產品平均售價強勁，優於公司的預期。

英特爾上季資料中心與AI事業營收年比強勁成長59%到62.6億美元，陳立武說，資料中心的中央處理器（CPU）「業績正在起飛」，且需求大於供給，英特爾良率取得進展，也提高企業下單的機率。

辛斯納表示目前供應依然受限，資料中心客戶目前持續釋出強勁需求，高於公司產能。英特爾已和客戶簽署資料中心CPU和特殊晶片長期供應協議，已達成十項長期協議，期限介於三到五年，其中一些為鎖定價格，其他聚焦於供應量。

此外，上季生產個人電腦（PC）晶片的客戶運算事業群營收年增13%到88.58億美元。辛斯納表示，預期因記憶體缺貨、漲價，本季PC銷售將持平。

晶圓代工事業營收年增31%到57.7億美元，優於預期，且年增率高於第1季的16%，目前仍幾乎完全仰賴內部訂單。英特爾並未揭露晶圓代工事業的大客戶，陳立武說明年初應能有進展。

英特爾 Intel 陳立武

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