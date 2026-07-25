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甲骨文贏得五角大廈合約

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
雲端大廠甲骨文。美聯社
雲端大廠甲骨文。美聯社

美國五角大廈23日宣布，與甲骨文（Oracle）簽署一份最長10年、價值上看近70億美元的合約，將原本分散在各單位的甲骨文合約，整併為單一協議。這對今年股價飽受打擊的甲骨文而言是一大利多。

國防部聲明，這份合約涵蓋美軍各軍種、情報體系及海岸巡防隊，將在本地端資料中心、伺服器與內部資訊系統中使用甲骨文軟體。前五年為基礎合約期，採購內容包括永久授權及訂閱制軟體授權、維護和顧問服務，合約包括再延長五年的選項。

國防部資訊長戴維斯聲明指出，「從根本改善內部部署甲骨文產品與服務的採購方式」，至少可替納稅人節省4.41億美元。

洛克希德馬丁（Lockheed Martin）與RTX等全球兩大軍工業者，23日公布上季財報均優於預期，並同步上調全年財測；他們表示，從伊朗到烏克蘭的一連串全球衝突，已大量消耗美國國防部的武器庫存，須進行補充，預料獲利持續看旺。

洛克希德馬丁執行長泰克萊特在財報電話會議表示，美政府正給予更大彈性，並持續要求加快生產速度。

洛克希德馬丁積壓訂單（尚未生產）總額增至2,304億美元，較去年的1,665億美元成長38.3%。RTX尚未交付的訂單較去年同期成長22%，達2,890億美元，其中包括1,700億美元的商用航空訂單及1,190億美元的國防訂單。

五角大廈 甲骨文 國防部

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