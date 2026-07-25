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超微大預言 AI商機2兆美元

經濟日報／ 特派記者鐘惠玲／美國舊金山24日電
超微董事長暨執行長蘇姿丰展示最新伺服器CPU。超微／提供
超微董事長暨執行長蘇姿丰展示最新伺服器CPU。超微／提供

超微AMD）年度活動「Advancing AI 2026」23日在舊金山登場，董事長暨執行長蘇姿丰公布對於全球資料中心AI加速器與伺服器CPU市場的展望，比先前更為樂觀。她預估，到2030年時，AI加速器的潛在市場規模將高達約1.4兆美元，伺服器CPU的潛在市場規模也將達2,200億美元。

蘇姿丰指出，AMD其高效能與自適應運算產品，到2030年時將有接近2兆美元的潛在市場規模，展現出與輝達、英特爾等競爭廠商逐鹿AI天下的企圖心。

超微Advancing AI 2026活動概況
超微Advancing AI 2026活動概況

蘇姿丰在主題演講中指出，AI是過去50年來最重要的技術，在產業中看到的進展也令人難以置信。用戶每月消耗的詞元數量在二年之內成長158倍，成長曲線仍在陡峭向上。

蘇姿丰表示，預期今年全球執行模型的AI運算量將首次超越訓練模型的運算量，約60%的AI算力將用於推論，工作負載將轉以實際應用為主，代理式AI更加速這項轉變。

她指出，AI代理要執行某項複雜任務時，其實需要經過數十個步驟，過程中運用大量GPU進行推理，以及大量CPU要協調相關步驟。

她認為代理式AI大幅推動AI加速器市場的成長。去年超微預估AI加速器市場規模於2028年達到大約5,000億美元。當時覺得這個數字非常巨大，但現在看卻顯得有些保守。目前預估到2030年時，資料中心AI加速器的潛在市場規模將達到大約1.4兆美元，從2025年至2030年的年複合成長率可能達45%。

同時，資料中心伺服器CPU市場的增速更為驚人，蘇姿丰表示，AI代理能力正為伺服器CPU創造全新的成長動能。去年曾預估後續伺服器CPU潛在市場規模是600億美元，現在看來，到2030年時，伺服器CPU市場潛在規模將達到2,200億美元，從2025年到2030年的年複合成長率將高達50%。

基於超微產品組合廣泛，蘇姿丰也認為，機會不僅止於資料中心市場，雲端服務固然重要，終端裝置也顯得舉足輕重。預估其高效能與自適應運算產品，在接下來幾年將以年複合成長率40%左右的速度增加，到2030年時，可能達接近2兆美元的潛在市場規模。

超微 AMD 英特爾

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英特爾財報財測超預期 上季營收年增25%

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南非意外未升息 匯率急貶

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雙利空夾擊 亞洲股債走跌

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