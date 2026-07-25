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網路經濟變天機器人當家 線上活動程度超越真人

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

代理式人工智慧（agentic AI）興起，正改變網際網路生態。多家網路安全公司表示，機器人程式（bot）的網上活動已超過真人。這意味網路經濟已變成由機器人主導，網路商業模式隨之改觀。

全球使用者多達數百萬人的網路資安公司CloudFlare表示，今年6月，57.5%的網頁資料請求由機器人程式發出，跨越半數門檻。提供網路資安服務的法國科技集團Thales更宣稱，早在2023年機器人線上活動就已超越真人，2026年機器人流量占比為56%。

目前並無單一標準可測量機器人流量，也沒有任一家供應商能全盤掌握網路活動資訊。Pitchbook分析師楊魯迪說：「欠缺許多資訊，但眾多數據指向同一件事：機器人活動增加了。代理式AI活動正驅動許多此刻所見的網頁活動。」

網路安全公司HUMAN Security的報告顯示，由代理AI產生、並且採取實際活動（如點擊連結和填寫表格）的網路流量，年比增幅達7,851%。資料抓取流量年比增幅597%，爬蟲流量占67.5%的AI驅動流量。

這讓觀察者吃驚。CloudFlare執行長普林斯3月預言，機器人最快2027年底，才會跨越半數網路流量的門檻。

機器人網上活動比真人頻繁，將改變網路商業模式。以往包括廣告曝光度、轉換漏斗、以點擊率為基準的分析，都奠基於網頁造訪者是人類的假設。若網頁訪客多半是機器人，將顛覆、重塑將流量變現的商業模式。

楊魯迪說：「他們（機器人）用網路的方式與人類截然不同。簡直像創造全新的類別，全新的客戶類別。這對企業意義重大，因為沒人會想自外於對這類新客戶提供服務。」

企業已察覺這種轉變，而開發者也著手調適。

Stripe用來透過應用程式介面（API）存取資料的指令中，如今已有70%是由代理AI發出。API經紀公司Alpaca也注意到，來自代理AI的API呼叫占比已從去年第4季的個位數，提高到今年第1季的30%。因此，約有25%的開發者現在設計API時，已把代理AI視為首要終端用戶。

楊魯迪指出，威士卡（Visa）、Stripe、Coinbase、DoorDash等公司，已推出指令列介面（CLI），以便代理AI擷取資料。

人工智慧

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