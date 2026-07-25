油價飆漲、日圓疲軟 日本6月核心通膨加速

日本6月不計生鮮食品的核心通膨年升率為1.6%，為三個月來首度加速，增添日本銀行（央行）緊縮的依據。路透報導，日銀下周可能維持通膨前景警告，但預期風險不會大幅提高。

日本官方24日公布，6月核心消費者物價指數（CPI）年增率從5月的1.4%升至1.6%，符合市場預期，主要是受到中東戰事油價飆漲及日圓疲軟的影響。再扣除能源，6月核心-核心CPI年升1.7%，較前一個月的1.8%放緩；整體CPI也上升1.7%。

內務省表示，進口能源和石油相關產品成本持續上漲，推高了物價，導致核心通膨加速。日圓兌美元匯率貶至近40年新低，也進一步推升石油、食品等進口商品價格，對資源有限的日本造成壓力。

日圓匯率24日持穩於163.86，邁向兩個多月來最大單周貶幅，外界關注是否貶破1美元兌165日圓價位。日本財務大臣片山皋月表示，將在必要時將果斷採取大膽措施干預匯市。

IG Australia分析師西卡莫爾表示，「在能源價格飆升、聯準會鷹派立場導致市場重新定價以及日圓失去避險貨幣地位的背景下，日本官員關於準備干預或日本央行加快升息步調的任何言論，很可能都會被忽視」。