聽新聞
0:00 / 0:00

油價飆漲、日圓疲軟 日本6月核心通膨加速

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

日本6月不計生鮮食品的核心通膨年升率為1.6%，為三個月來首度加速，增添日本銀行（央行）緊縮的依據。路透報導，日銀下周可能維持通膨前景警告，但預期風險不會大幅提高。

日本官方24日公布，6月核心消費者物價指數（CPI）年增率從5月的1.4%升至1.6%，符合市場預期，主要是受到中東戰事油價飆漲及日圓疲軟的影響。再扣除能源，6月核心-核心CPI年升1.7%，較前一個月的1.8%放緩；整體CPI也上升1.7%。

內務省表示，進口能源和石油相關產品成本持續上漲，推高了物價，導致核心通膨加速。日圓兌美元匯率貶至近40年新低，也進一步推升石油、食品等進口商品價格，對資源有限的日本造成壓力。

日圓匯率24日持穩於163.86，邁向兩個多月來最大單周貶幅，外界關注是否貶破1美元兌165日圓價位。日本財務大臣片山皋月表示，將在必要時將果斷採取大膽措施干預匯市。

IG Australia分析師西卡莫爾表示，「在能源價格飆升、聯準會鷹派立場導致市場重新定價以及日圓失去避險貨幣地位的背景下，日本官員關於準備干預或日本央行加快升息步調的任何言論，很可能都會被忽視」。

日本 日本央行 央行

延伸閱讀

日本6月通膨加速攀升 油價漲與日圓貶影響

日圓匯率貶向165？日財相喊話會大膽出手 日股則面臨匯損吞噬收益風險

日圓貶破163關！40年首見 日銀傳不排除加快升息節奏

日首相高市早苗敲定經濟藍圖 市場不安

相關新聞

超微大預言 AI商機2兆美元

超微（AMD）年度活動「Advancing AI 2026」23日在舊金山登場，董事長暨執行長蘇姿丰公布對於全球資料中心AI加速器與伺服器CPU市場的展望，比先前更為樂觀。她預估，到2030年時，AI加速器的潛在市場規模將高達約1.4兆美元，伺服器CPU的潛在市場規模也將達2,200億美元。

「賣出美國」喊假的 美財部統計資金持續進駐美股

今年來受關稅、戰爭、美國債務快速攀升以及其他不利因素影響，「賣出美國」（Sell America）成為市場熱門投資主題，不少投資人預期國際資金將逐步撤離美國資產。但最新資金流向數據卻顯示實際情況並非如此，外資不僅未大舉撤出，反而持續加碼美國股票，美股在全球投資組合中的主導地位仍相當穩固。

英特爾財報財測超預期 上季營收年增25%

受惠於人工智慧（AI）基建熱潮，美國晶片大廠英特爾（Intel）上季獲利優於預期，營收成長率為2011年來最快，本季財測超乎市場預估。執行長陳立武表示，14A製程2027年下半年導入內部產品進行風險試產，全力拚2028年量產。他也估算，特殊應用晶片（ASIC）潛在市場規模超過1,000億美元。

南非意外未升息 匯率急貶

南非央行23日意外未如多數分析師預期宣布升息，而是決定維持利率不變，南非貨幣蘭德兌美元匯率當天盤中因此決策又加上油價飆高，一度急貶2.88%，成為全球表現最差貨幣，並且接近4月以來的最低水準。蘭德匯率24日續跌，不過跌幅縮小至0.3%左右。

歐7月PMI擴張 四個月首見

歐元區7月經濟活動四個月來首次恢復擴張，主因受到新訂單回升帶動，但高通膨和中東衝突再起仍使前景蒙上烏雲。標普全球歐元區7月綜合採購經理人指數（PMI）初值從6月的50上升至51.9，達五個月來最高，並遠超過路透訪調分析師預估的50.3。PMI高於50代表著景氣擴張。

油價飆漲、日圓疲軟 日本6月核心通膨加速

日本6月不計生鮮食品的核心通膨年升率為1.6%，為三個月來首度加速，增添日本銀行（央行）緊縮的依據。路透報導，日銀下周可能維持通膨前景警告，但預期風險不會大幅提高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。