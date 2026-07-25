南非意外未升息 匯率急貶

南非央行23日意外未如多數分析師預期宣布升息，而是決定維持利率不變，南非貨幣蘭德兌美元匯率當天盤中因此決策又加上油價飆高，一度急貶2.88%，成為全球表現最差貨幣，並且接近4月以來的最低水準。蘭德匯率24日續跌，不過跌幅縮小至0.3%左右。

南非蘭德兌美元匯率23日收盤跌幅收斂至2.6%，報16.8227蘭德兌1美元。本周前四個交易日累計跌幅已達2.1%，朝6月初以來最糟的周線跌幅前進。南非萊利銀行策略師團隊預期蘭德將貶至17。南非央行為支持經濟成長，又因調降通膨預測，23日召開六人組成的貨幣政策委員會，在四票贊成利率不變、兩票主張升息1碼後，決定按兵不動，維持基準利率在7%。彭博訪調會前20位經濟分析師，只有三位預期利率不動，其餘皆認為會升息1碼。

南非央行總裁丹雅格（Lesetja Kganyago）說：「自上次會議以來，通膨已略見改善，但仍處於過高水準。然而經濟成長疲弱。我們設定政策令通膨隨時間推進達到3%目標，且確保即使貨幣突有供給衝擊，通膨預期也不致失控。」

南非做為石油淨進口國，布蘭特油價每桶漲破100美元，為經濟帶來更大壓力。央行貨幣政策委員會強調，截至目前，物價漲過頭大部分是因為燃料成本大增。消費者與企業信心走弱，威脅到經濟成長。南非今年經濟成長率估可有1.4%，但官員示警第3、4季可能放緩。

通膨雖在6月創下兩年來最快增幅5%，但央行現在將今年全年平均通膨率預測，由先前的4.4%下修至4%，理由是商品價格相對控制得不錯。央行決策官員不忘提示，一旦美伊戰事升高令物價遲遲不能回落，則需要再次升息。Prescient證券固定收益交易員克魯格說，南非央行的決定顯示重點放在經濟成長而非通膨，他們擔心貨幣供給突然收緊，脆弱經濟有陷入衰退的危險。