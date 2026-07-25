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「賣出美國」喊假的 美財部統計資金持續進駐美股

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
「賣出美國」成為市場熱門投資主題，但外資不僅未大舉撤出，反而持續加碼美國股票。（路透）
「賣出美國」成為市場熱門投資主題，但外資不僅未大舉撤出，反而持續加碼美國股票。（路透）

今年來受關稅、戰爭、美國債務快速攀升以及其他不利因素影響，「賣出美國」（Sell America）成為市場熱門投資主題，不少投資人預期國際資金將逐步撤離美國資產。但最新資金流向數據卻顯示實際情況並非如此，外資不僅未大舉撤出，反而持續加碼美國股票，美股在全球投資組合中的主導地位仍相當穩固。

根據美國財政部統計，截至今年5月止的最近12個月，外資持續淨買入美股，且自2024年人工智慧（AI）投資熱潮興起後，資金流入速度進一步加快。近一年流入美股的資金甚至超越美國公債、機構證券及公司債，主要買盤來自歐洲、亞洲及離岸金融中心。

國際貨幣基金（IMF）的資料也顯示，2024年主要投資人的海外股票投資組合中，美股占比已較2016年大幅提高，反映美股多年來持續成為國際資金配置的核心市場。

美股占比大幅攀升主要來自三股力量。首先是主動配置，投資人持續將新增資金投入報酬率相對較高的美股；其次是被動投資，由於美國股市市值占全球主要指數權重持續提高，追蹤指數的基金也必須同步增加美股配置；第三則是資產重估效應，美股長年上漲帶動既有持股市值增加，使美股在全球投資組合中的比重持續擴大。

此外，經濟合作發展組織（OECD）金融帳資料也指出，自2016年以來主要投資經濟體普遍提高其投資組合中外國股票的占比，並逐步降低對其本國市場的偏好。

其中，挪威、加拿大、日本及南韓增加海外投資的幅度尤其明顯，長期累積大量海外股票部位，而美股正是最主要的投資標的之一。

分析師認為，海外投資人目前對美國資產的高曝險，是歷經十多年持續配置所形成的結果，而非短期資金流向所致。因此，即使部分大型機構近來開始提高本土投資比重，但要實質降低美股配置，不可能在短短數月內完成，仍需經歷數年時間。

值得注意的是，隨著全球投資組合愈來愈集中於美國市場，美股波動對全球金融市場的影響也同步升高，尤其科技股在美股的權重非常大，一旦科技股出現明顯修正，不僅可能衝擊美國經濟，也可能透過全球投資組合傳導至其他市場，放大全球金融市場震盪。

另一方面，美國近來擴大發行國庫券，此一策略雖吸引大量有意購買者，但也引發太過依賴短期融資的憂慮。

美股 美國 歐洲

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