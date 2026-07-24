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不再只是勒索保護費 川普貿易戰進入「脫離美國保護將受嚴懲」階段

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不再只是勒索保護費 川普貿易戰進入「脫離美國保護將受嚴懲」階段

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國總統川普。 路透
美國總統川普。 路透

史丹佛大學胡佛研究所訪問學者傅里斯（Patrick Foulis）表示，美國總統川普對全世界發動的貿易戰進入新階段，但最大的轉變不在關稅，而在爭奪對全球化基礎設施的掌控權。

也為金融時報撰寫專欄的傅里斯解釋，過去18個月來，川普政府一直設法向各國索費，以取用美國的服務與市場。但現在，川普政府改變策略，轉而想嚇阻、懲罰有意另闢蹊徑或琵琶別抱的貿易夥伴國。

套句矽谷用語，川普政府的策略已從「把使用者當搖錢樹」，轉向把他們「鎖進自己的生態系」。若以反托辣斯術語來說，就是從「提高價格」轉向「遏阻競爭」。若用黑幫行話形容，就是從原本「勒索保護費」，改成「若你企圖脫離我的保護，就打斷你狗腿」。

這不是說川普2.0政府有意回歸1930年代的保護主義。更貼切的描述，是川普政府正推行一項計畫，以確定美國以超級強權之尊向全世界提供服務的同時，能「取得報償」且不受任何經濟要脅。

這裡所指的「超級強權服務」，包括美國的金融市場、美元、美國的科技網絡、龐大的消費者市場，以及美國的武器與防禦保證。

之前，川普政府已試圖提高稅收和資本流入。具體做法包括：提高關稅，要求各國承諾在美國投資、簽署向美國採購的協議、敲定武器採購協議，以及擴大向美方購買科技和智慧財產授權，有時索取更高費用。

本周，美國提議向沙烏地阿拉伯兜售核能技術。同時，美國也逼迫盟友提高國防支出，藉此降低美國付出的成本，並且修飾美國的承諾，包括對烏克蘭、北大西洋公約組織（NATO）和台灣的協防承諾。

若是拒絕接受這些新條件，也許就得不到美國提供的服務。比方說，想占美國便宜、不分擔軍費的國家，可能失去美國的軍事保證；拒絕投資美國的政府，可能失去以較低關稅進入美國市場的優惠待遇。取得美國新科技也不再是理所當然，例如6月就暫時禁止外國人使用Anthropic的人工智慧（AI）模型。

這套策略並非前所未聞。事實上，2025年，川普就揚言要對試圖改用非美元貨幣的國家祭出關稅。川普政府已簽的貿易互惠協議，也大多附帶條款，力圖鞏固美國網路的優越地位，並賦予華府阻撓他國與中國大陸簽技術協議的否決權。

例如，巴西巨大的數位金融平台「Pix」就成為箭靶，引來美國本月祭出25%的關稅，顯然是為了阻止外國支付系統對美國支付系統構成競爭威脅。第二個例子是AI，眼見中國大陸公司月之暗面（Moonshot）的AI模型效能足以抗衡美國的AI模型，價格卻便宜許多，於是引來安全和竊取智慧財產的質疑。第三例是五角大廈宣稱歡迎盟國投資軍事科技，但必須採取「與美國合作、而非試圖複製或取而代之」的方式。

凡此種種，都是美國向全球發出警告。歐洲擁有自己的太空、數位貨幣和空防計畫，都將在未來五年啟動。亞洲類似計畫也在進行中。如果成功，在付諸使用之前，會不會遭到美國攔阻？那種後果將遠比被美國課關稅嚴重。

要求朋友付擔費用是一回事，試圖禁止他們尋求替代方案，則是另一回事。

川普 貿易戰 美國

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