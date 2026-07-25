1分鐘看世界／輝達與 Amkor 簽署協議 擴大在美先進封測量能

輝達（NVIDIA）已與美國封裝業者Amkor科技公司簽署15億美元協議，擴大在美國亞利桑那州進行先進晶片封測的量能，激勵Amkor股價在24日早盤大漲約12%。雙方也將為輝達的人工智慧（AI）與加速運算平台，共同開發封測技術。

美國／SpaceX押注星艦火箭 停接獵鷹9號運載訂單

知情人士說，SpaceX已開始停止接受衛星業者預訂獵鷹9號火箭2028年後的運載服務，並已停產獵鷹系列部分非重複使用零件，顯示馬斯克大力押注尚未測試成功的星艦（Starship）火箭。

西班牙／酷暑野火燒不盡 首都馬德里進入緊急狀態

西國政府23日宣布，首都馬德里及周邊地區和阿維拉省進入國家緊急狀態，因多處野火失控蔓延。如今軍方緊急單位將統籌處理，加速調度資源撲滅火勢。大馬德里地區已有1萬人被迫撤離。

德國／福斯Q2營利減9.5% 不如預期 下調全年營收展望

福斯集團24日公布，第2季營業利益減少9.5%至35億歐元，低於預期，並下調全年營收展望，預估今年營收無法成長，由原先預期的增加3%，轉為縮減3%。上季營業利益率則是4.2%。

英國／滙豐賣星國壽險、健康險事業 安聯以21億美元接手

滙豐（HSBC）同意以21億美元，將新加坡壽險和健康險事業賣給德國的安聯，定明年上半完成交易，估稅前收益18億美元。雙方亦達成15年銀保合作，由安聯為滙豐星國客戶提供保險服務。

南韓／槓桿ETF投資門檻提前實施 須有2萬美元現金存款

南韓要求槓桿ETF投資人最低現金存款額須有3,000萬韓元（約2萬美元）的新規，實施日期由原定8月5日提前至7月31日，以及早抑制這類產品放大股市波動。槓桿ETF已占韓股成交額逾七成。

日本／南鳥島外海檢測出稀土元素 有助降低對大陸依賴

日本海洋研究開發機構24日說，從南鳥島外海的海底泥土中檢測出釔、釓、鏑和釹等對半導體、電動車和國防很重要的稀土元素，計劃明年2月測試開採和精煉可行性，有望降低對大陸依賴。

泰國／AI基建計畫大舉湧入 外國直接投資申請增八成

泰國投資促進委員會23日表示，在今年上半年，共計收到總額1.37兆泰銖（406億美元）的外國直接投資（FDI）申請，較去年同期暴增80%，反映人工智慧（AI）基建投資計畫正大舉湧入。