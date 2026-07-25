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1分鐘看世界／輝達與 Amkor 簽署協議 擴大在美先進封測量能

經濟日報／ 本報訊

輝達（NVIDIA）已與美國封裝業者Amkor科技公司簽署15億美元協議，擴大在美國亞利桑那州進行先進晶片封測的量能，激勵Amkor股價在24日早盤大漲約12%。雙方也將為輝達的人工智慧（AI）與加速運算平台，共同開發封測技術。

美國／SpaceX押注星艦火箭 停接獵鷹9號運載訂單

知情人士說，SpaceX已開始停止接受衛星業者預訂獵鷹9號火箭2028年後的運載服務，並已停產獵鷹系列部分非重複使用零件，顯示馬斯克大力押注尚未測試成功的星艦（Starship）火箭。

西班牙／酷暑野火燒不盡 首都馬德里進入緊急狀態

西國政府23日宣布，首都馬德里及周邊地區和阿維拉省進入國家緊急狀態，因多處野火失控蔓延。如今軍方緊急單位將統籌處理，加速調度資源撲滅火勢。大馬德里地區已有1萬人被迫撤離。

德國／福斯Q2營利減9.5% 不如預期 下調全年營收展望

福斯集團24日公布，第2季營業利益減少9.5%至35億歐元，低於預期，並下調全年營收展望，預估今年營收無法成長，由原先預期的增加3%，轉為縮減3%。上季營業利益率則是4.2%。

英國／滙豐賣星國壽險、健康險事業 安聯以21億美元接手

滙豐（HSBC）同意以21億美元，將新加坡壽險和健康險事業賣給德國的安聯，定明年上半完成交易，估稅前收益18億美元。雙方亦達成15年銀保合作，由安聯為滙豐星國客戶提供保險服務。

南韓／槓桿ETF投資門檻提前實施 須有2萬美元現金存款

南韓要求槓桿ETF投資人最低現金存款額須有3,000萬韓元（約2萬美元）的新規，實施日期由原定8月5日提前至7月31日，以及早抑制這類產品放大股市波動。槓桿ETF已占韓股成交額逾七成。

日本／南鳥島外海檢測出稀土元素 有助降低對大陸依賴

日本海洋研究開發機構24日說，從南鳥島外海的海底泥土中檢測出釔、釓、鏑和釹等對半導體、電動車和國防很重要的稀土元素，計劃明年2月測試開採和精煉可行性，有望降低對大陸依賴。

泰國／AI基建計畫大舉湧入 外國直接投資申請增八成

泰國投資促進委員會23日表示，在今年上半年，共計收到總額1.37兆泰銖（406億美元）的外國直接投資（FDI）申請，較去年同期暴增80%，反映人工智慧（AI）基建投資計畫正大舉湧入。

輝達 封測 美國

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陸全力追趕美AI晶片 先進晶圓月產拚增15倍至逾50萬片

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超微大預言 AI商機2兆美元

超微（AMD）年度活動「Advancing AI 2026」23日在舊金山登場，董事長暨執行長蘇姿丰公布對於全球資料中心AI加速器與伺服器CPU市場的展望，比先前更為樂觀。她預估，到2030年時，AI加速器的潛在市場規模將高達約1.4兆美元，伺服器CPU的潛在市場規模也將達2,200億美元。

「賣出美國」喊假的 美財部統計資金持續進駐美股

今年來受關稅、戰爭、美國債務快速攀升以及其他不利因素影響，「賣出美國」（Sell America）成為市場熱門投資主題，不少投資人預期國際資金將逐步撤離美國資產。但最新資金流向數據卻顯示實際情況並非如此，外資不僅未大舉撤出，反而持續加碼美國股票，美股在全球投資組合中的主導地位仍相當穩固。

英特爾財報財測超預期 上季營收年增25%

受惠於人工智慧（AI）基建熱潮，美國晶片大廠英特爾（Intel）上季獲利優於預期，營收成長率為2011年來最快，本季財測超乎市場預估。執行長陳立武表示，14A製程2027年下半年導入內部產品進行風險試產，全力拚2028年量產。他也估算，特殊應用晶片（ASIC）潛在市場規模超過1,000億美元。

南非意外未升息 匯率急貶

南非央行23日意外未如多數分析師預期宣布升息，而是決定維持利率不變，南非貨幣蘭德兌美元匯率當天盤中因此決策又加上油價飆高，一度急貶2.88%，成為全球表現最差貨幣，並且接近4月以來的最低水準。蘭德匯率24日續跌，不過跌幅縮小至0.3%左右。

歐7月PMI擴張 四個月首見

歐元區7月經濟活動四個月來首次恢復擴張，主因受到新訂單回升帶動，但高通膨和中東衝突再起仍使前景蒙上烏雲。標普全球歐元區7月綜合採購經理人指數（PMI）初值從6月的50上升至51.9，達五個月來最高，並遠超過路透訪調分析師預估的50.3。PMI高於50代表著景氣擴張。

油價飆漲、日圓疲軟 日本6月核心通膨加速

日本6月不計生鮮食品的核心通膨年升率為1.6%，為三個月來首度加速，增添日本銀行（央行）緊縮的依據。路透報導，日銀下周可能維持通膨前景警告，但預期風險不會大幅提高。

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