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油價飆漲5大限制逐一解除 大陸這回難當救世主？專家：恐衝破150美元

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
專家認為，隨油價飆漲的限制逐一解除，油價恐衝上歷史新高。法新社
專家認為，隨油價飆漲的限制逐一解除，油價恐衝上歷史新高。法新社

油價飆漲的限制逐一解除，石油市場的韌性，正面臨伊朗戰爭爆發以來最嚴峻的考驗。加拿大皇家銀行資本市場全球策略主管克羅芙特（Helima Croft）說，油價可能衝破150美元，改寫歷史新高。

CNN Business報導，近五個月來，所有抑制油價飆升的因素，不是轉弱，就是已經消失。高油價這頭猛獸，正蠢蠢欲動，準備掙脫束縛。

伊朗攻擊荷莫茲海峽油輪，使大部分原油運輸停擺。市場原本透過輸油管，將每日大約700萬桶、原定運往波斯灣的石油轉送紅海，但葉門叛軍青年運動組織（又譯胡塞）封鎖紅海咽喉曼德海峽後，沙烏地阿拉伯石油的另一出口也遭堵塞。沙國原油雖可改走蘇伊士運河，但摩根大通全球大宗商品策略主管卡內娃（Natasha Kaneva）表示，最大型的滿載油輪受水深限制無法通行，若改用小型油輪並繞行非洲，航程將從四周延長至八周。

航運保險也成為新障礙。伊朗計劃重新對每桶原油，徵收1–2美元通行費，但代表海事保險承保人的勞合社市場協會（Lloyd's Market Association）指出，航運公司支付費用可能違反美國制裁，導致整份保單失效；伊朗又揚言攻擊拒繳費船隻，使油輪進退兩難。

俄羅斯的原油供應也受到威脅。烏克蘭以無人機攻擊俄國煉油廠及黑海輸油碼頭，造成俄國燃料短缺，迫使俄國當局禁止柴油出口，全球每日因此減少約80萬桶柴油供應。黑海設施受損還可能使原油供應每日再減少170萬桶。

伊朗戰爭剛爆發時與目前局勢，最根本的差異在於全球石油庫存。Pickering能源合夥公司投資長皮克林（Dan Pickering）指出，戰前原油庫存處於歷史高點，但過去五個月已銳減13億桶。美國戰略石油儲備降至1983年以來最低，距國會規定下限，剩6,000萬桶可動用，商業庫存也逼近維持輸油管正常運作的最低水準。

中國大陸先前靠戰前儲油減少進口高價原油，但卡內娃指出，大陸庫存只能再支撐三至四個月。高盛預估，若供應緊張持續，油價可能在10月測試2022年的高點120美元；克羅芙特認為，若中東戰爭全面爆發，油價甚至可能突破150美元，改寫歷史紀錄。

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