快訊

晚間航班大亂！紅霞掃過桃機吹8級陣風 松機、高雄機坪罕見大客滿

新光接手北車商場何去何從？專家點出最大問題：不能以美食街心態經營

影／神同步？川普演講到一半 觀眾滑稽「模仿招牌動作」搶鏡爆紅

聽新聞
0:00 / 0:00

美股早盤／國際油價回落！三大指數平盤遊走 費半指數跌0.8%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
國際油價回落，美股三大指數24日早盤平盤遊走。法新社
國際油價回落，美股三大指數24日早盤平盤遊走。法新社

隨國際油價回落，美股三大指數24日早盤平盤波動；英特爾在亮眼財報提振下，股價漲1%。

道瓊工業指數、標普500指數、那斯達克指數早盤皆在平盤遊走；費城半導體指數跌0.8%、台積電ADR也跌0.8%。

英特爾第2季財報優於市場預期，其中營收躍增25%，寫下2011年第3季以來最亮眼的單季營收表現，早盤股價漲1%。甲骨文美國國防部總額近70億美元的十年採購合約，股價早盤應聲上漲1.5%。

國際油價走跌，也協助股市從前市的挫跌回穩。布蘭特原油期貨24日盤中自每桶100美元回落，下跌3%報97美元。西德州中級原油跌2%至89美元。

美國總統川普23日接受Axios訪問時表示，在中東衝突擴大至紅海這個新戰場後，他將很快決定是否對伊朗發動「大規模攻擊」，他說，「規模將前所未見。我已接近作出決定，我們已為此做好萬全準備」。

美軍近兩周持續猛烈轟炸伊朗目標，截至昨夜，中央司令部已連續第13晚攻擊伊朗。

美股 英特爾 甲骨文 那斯達克 費城半導體 台積電ADR 美國

延伸閱讀

美股早盤／字母燒錢兇…布蘭特升破100美元 指數盡墨、美債受壓

油價美債雙殺美股走低 特斯拉市值蒸發2000億美元

布蘭特油價飆破100美元 本周狂漲14% 川普嗆動用伊朗資金賠償船隻損失

台積電夜盤走跌 台指期夜盤上半場下跌逾百點

相關新聞

美股早盤／國際油價回落！三大指數平盤遊走 費半指數跌0.8%

隨國際油價回落，美股三大指數24日早盤平盤波動；英特爾在亮眼財報提振下，股價漲1%。

糧價通膨復熾？黑海商船與港口設施遇襲 小麥、黃豆價格飆2年新高

黑海航運與港口遇襲情況加劇，使全球最重要穀物出口途徑再遭威脅，小麥價格24日應聲飆漲到兩年來最高，再度引發糧價通膨復熾的顧慮。

日圓匯率貶向165？日財相喊話會大膽出手 日股則面臨匯損吞噬收益風險

日圓匯率正邁向兩個多月來最大單周貶幅，外界正關注是否會貶破1美元兌165日圓價位。日本財務大臣片山皋月再度表示，將在必要時將果斷採取大膽措施干預匯市。市場同時擔心，若日圓續貶，最終恐抑制海外資金流入日股。

美股收盤／那指挫跌2% 科技財報引發AI支出擔憂 油價破百掀通膨疑慮

美股四大指數周四（23日）收黑，標普500指數跌逾1%，是一個月來最大單日跌幅，那斯達克指數跌幅超過2%，此前，大型科技公司發布的最新財報再次引發了市場對AI巨額支出的擔憂，而飆升的油價則加劇了通膨疑慮，推高了債券殖利率，拖累大型科技股走低。

恐威脅經營權？SK會長崔泰源離婚分產209億 企業分析這樣說

韓國SK集團會長崔泰源今天被更審判定須向前妻盧素英支付9440億韓元，外界關注崔泰源是否會透過出售SK股票來支付這筆金額...

世界銀行：2031年底前逐步停貸大陸 關係進入新階段

世界銀行（World Bank）今天證實，依據世銀與中國的新「國家夥伴關係架構」（CPF），世銀計劃2031年底前逐步終...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。