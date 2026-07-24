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美股早盤／國際油價回落！三大指數平盤遊走 費半指數跌0.8%
隨國際油價回落，美股三大指數24日早盤平盤波動；英特爾在亮眼財報提振下，股價漲1%。
道瓊工業指數、標普500指數、那斯達克指數早盤皆在平盤遊走；費城半導體指數跌0.8%、台積電ADR也跌0.8%。
英特爾第2季財報優於市場預期，其中營收躍增25%，寫下2011年第3季以來最亮眼的單季營收表現，早盤股價漲1%。甲骨文獲美國國防部總額近70億美元的十年採購合約，股價早盤應聲上漲1.5%。
國際油價走跌，也協助股市從前市的挫跌回穩。布蘭特原油期貨24日盤中自每桶100美元回落，下跌3%報97美元。西德州中級原油跌2%至89美元。
美國總統川普23日接受Axios訪問時表示，在中東衝突擴大至紅海這個新戰場後，他將很快決定是否對伊朗發動「大規模攻擊」，他說，「規模將前所未見。我已接近作出決定，我們已為此做好萬全準備」。
美軍近兩周持續猛烈轟炸伊朗目標，截至昨夜，中央司令部已連續第13晚攻擊伊朗。
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