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糧價通膨復熾？黑海商船與港口設施遇襲 小麥、黃豆價格飆2年新高

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
烏克蘭一處小麥田遭俄羅斯無人機攻擊。路透
烏克蘭一處小麥田遭俄羅斯無人機攻擊。路透

黑海航運與港口遇襲情況加劇，使全球最重要穀物出口途徑再遭威脅，小麥價格24日應聲飆漲到兩年來最高，再度引發糧價通膨復熾的顧慮。

路透報導，繼原油價格暴漲之後，黃豆價格也衝上兩年高峰，玉米價格攀抵一年多來最高；這兩種穀物因為更常用來製造生質燃料，所以隨原油價格一併上漲。交易員警告，穀物從黑海運出受阻，可能使全球糧食生產商和消費者面臨成本高漲。

黑海是世界最重要的穀物運輸航道之一，是糧食生產大國俄羅斯烏克蘭的穀物輸出要道，如今航行黑海的貨輪及此區港口設施再度受到威脅，加深出口商難以把穀物運往非洲、中東和亞洲市場的顧慮。

德國商銀在報告中寫道：「這兩國合計占三分之一的全球小麥出口，所以此區航運受阻，將直接衝擊小麥價格。」

芝加哥期貨交易所（CBOT）交易最熱絡小麥期貨合約24日盤中勁揚1.1%，報每英斗7.0375美元，稍早更觸及7.1125美元的兩年高峰，朝本月漲幅超過20%的方向前進。同時，黃豆價格漲0.4%至每英斗12.49美元，稍早觸及去年5月最高的每英斗12.55美元價位。玉米也漲0.4%，報每英斗4.8950美元，之前一度衝上4.94美元，是去年4月來最高。

烏克蘭總統澤倫斯基23日說，俄羅斯正加緊攻擊航行黑海的船隻，並指控莫斯科企圖毀了烏克蘭的穀物出口走廊。企業和黑海航運也受這些安全風險波及。

總部在日內瓦的植物油廠商Allseeds宣布，已暫停在烏克蘭南部敖德薩地區的營運，因為這一帶的港口與物流設施遭俄羅斯飛彈和無人機攻擊。

烏克蘭農業部表示，在近日港口和商船頻頻遇襲後，一些船東已暫停駛進農產品出口港。

烏克蘭 油價 俄羅斯

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