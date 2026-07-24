世界銀行：2031年底前逐步停貸大陸 關係進入新階段

世界銀行（World Bank）今天證實，依據世銀與中國的新「國家夥伴關係架構」（CPF），世銀計劃2031年底前逐步終止對中國放款，強調這項架構意味雙方關係進入新階段。

法新社6月率先披露世界銀行擬採取的這項舉措。世界銀行與中方磋商達成這項新的5年期CPF，聚焦推動經濟成長，同時提升就業品質、社會韌性以及低碳經濟發展。

世界銀行集團（World Bank Group，WBG）在網站發布聲明說：「『國際復興開發銀行』（IBRD）在CPF運作期間將逐步減少放款，貸款總額不超過20億美元（新台幣約647億元）。」

聲明也說，「原則上，這項CPF到期後，『國際復興開發銀行』預料不再承作新貸款」。CPF是世界銀行與客戶國共同商定的計畫，主要針對多年期優先發展事項進行規劃。

隨著中國從融資需求轉向尋求技術協助和知識交流，世銀集團表示，這項CPF「意味雙方45年來的夥伴關係進入新階段」。

世銀常務副總裁畢耶德（Anna Bjerde）表示：「隨著我們的夥伴關係持續發展，我們將進一步聚焦知識、創新以及共享解決方案。」