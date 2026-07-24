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恐威脅經營權？SK會長崔泰源離婚分產209億 企業分析這樣說

中央社／ 首爾24日專電
圖為崔泰源（左）、盧素英（右）。 歐新社
圖為崔泰源（左）、盧素英（右）。 歐新社

南韓SK集團會長崔泰源今天被更審判定須向前妻盧素英支付9440億韓元，外界關注崔泰源是否會透過出售SK股票來支付這筆金額，不過也有分析指出應不會直接影響到經營權。

根據韓聯社報導，崔泰源今天被判定須向前妻、Nabi藝術中心館長盧素英支付9440億韓元財產分割金（約新台幣209億元）。法院裁定，財產分割比例為盧素英1/3、崔泰源2/3，崔泰源持有的SK股票屬於財產分割對象。

崔泰源雖可能透過貸款、手中現金等多種方式籌措這筆鉅額財產分割金，但若有需要，也可能出售集團控股公司SK的股份。不過也有分析認為，由於SK集團股價近來大幅上漲，所須出售的持股比例不會太高，因此對崔泰源的經營權影響有限。

根據財經界與法律界消息，SK集團雖然尚未就此次判決發表正式立場，但內部對於財產分割金額高於預期感到相當震驚。這次法院將財產分割金額判定為9440億韓元，比起一審更接近二審，使崔泰源持有的股份可能出現變動。

報導提及，崔泰源持有1297萬股，個人持股比例為17.9%，目前SK股票市值約46兆韓元（約新台幣1.02兆元），其中崔泰源持股市值約8.2兆韓元（約新台幣1810億元）。

另外，包括關係人在內，崔泰源陣營持有的股份約30%，雖然一般認為，要穩定維持經營權須持有約35%股份；不過財經界分析，即使維持約30%持股，也尚未到立即面臨經營權威脅的程度。

企業分析機構南韓CXO研究所所長吳一善表示，「一審及二審時，崔泰源持有的股份價值約2至3兆韓元，如今已超過8兆韓元，股價大幅上漲。」吳一善指出，過去10年累計股利估計約7000億韓元（約新台幣155億元），因此只要出售部分股份即可，預料集團控制權結構不會出現重大變化。

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