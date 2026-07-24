亞股收盤盡墨！市場權衡中東戰事與AI投資熱潮 科技股再成重災區

中東戰事升溫、國際油價重返每桶100美元，以及人工智慧（AI）投資熱潮引發疑慮等因素使全球面臨一場完美風暴，投資人密切注意相關局勢發展，亞股今天隨美股跌勢多收低。

法新社報導，科技股再度成為賣壓重災區，外界對企業巨額投資AI硬體、廠房與研發後，何時能取得回報的疑慮日益加深。美股「7巨頭」與韓國、日本重量級公司均遭到拋售。

受外界嚴加檢視其巨額資本支出計畫的Google母公司Alphabet和電動車廠特斯拉（Tesla），昨天收盤各下挫6.89%和14.52%。

臉書母公司Meta、微軟（Microsoft）與亞馬遜（Amazon）等科技公司預計下週陸續公布財報，市場預估今年大型科技公司AI相關支出將超過7000億美元。

有分析師認為，近年來股市由少數幾家企業貢獻大部分報酬，但隨著市場預期升高、投資人選股更謹慎，未來股市表現可能取決於哪些公司能將投資轉化為長期獲利成長和具有吸引力的資本報酬，依賴特定題材的程度反而降低。

綜觀亞股，東京、香港、上海、台北、首爾、雪梨、威靈頓及馬尼拉股市收低。

市場再度擔心，中東衝突再次升高可能引發通膨復熾，迫使各國中央銀行升息因應，這個情緒進一步加重AI類股拋售潮。

同時，美國總統川普政府今天起將對歐盟（EU）在內60個貿易夥伴課徵新的10%與12.5%關稅，理由是這些國家遭控對禁止強迫勞動的法規執行不力，而此舉恰逢美國先前實施臨時全球10%關稅到期之際。

根據最終決定，美國課徵10%關稅的國家為阿根廷、孟加拉、英國、柬埔寨、加拿大、厄瓜多、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯、印度、印尼、約旦、馬來西亞、墨西哥、巴基斯坦、斯里蘭卡、千里達及托巴哥。

至於歐盟、台灣、日本、韓國及瑞士，新關稅將與原有的最惠國（Most-Favored Nation）關稅合併計算，最終適用稅率為10%或12.5%。其餘包括中國等38個國家則適用12.5%關稅稅率。

行政院副院長鄭麗君今天表示，台灣獲得10%且不疊加MFN；另外台灣享有豁免清單，後續將持續關注美方對「結構性產能過剩」301調查結果，持續爭取國家及產業最佳利益。