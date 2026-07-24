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歐元區7月商業活動恢復成長 但中東局勢使前景蒙塵
根據今天公布的標普全球綜合採購經理人指數（PMI）調查，歐元區7月商業活動實現4個月來首次成長，但中東衝突升級再次引發油價飆升，恐使經濟前景蒙塵。
標普全球（S&P Global）公布的歐元區7月PMI數值為51.9，較6月數值50有所提升，這項數值是衡量整體經濟健康狀況的重要指標，高於50代表經濟成長，低於50則是萎縮。
標普全球首席商業經濟師威廉森（ChrisWilliamson）寫道：「7月歐元區經濟活動令人欣喜地復甦，但地緣政治環境動盪，能否維持這項好消息仍有待觀察。」
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