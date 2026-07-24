快訊

外資倒貨盯上這檔個股 短短6日天天賣超總計逾22萬張

日職／林安可炸本季第6轟、7月第4轟！ 對軟銀敲追平2分砲

押了！陽明交大教授疑因分產糾紛砍殺連襟 新竹地院裁定羈押

聽新聞
0:00 / 0:00

歐元區7月商業活動恢復成長 但中東局勢使前景蒙塵

中央社／ 布魯塞爾24日綜合外電報導
歐元區7月商業活動實現4個月來首次成長，但中東衝突升級再次引發油價飆升，恐使經濟前景蒙塵。 新華社
歐元區7月商業活動實現4個月來首次成長，但中東衝突升級再次引發油價飆升，恐使經濟前景蒙塵。 新華社

根據今天公布的標普全球綜合採購經理人指數（PMI）調查，歐元區7月商業活動實現4個月來首次成長，但中東衝突升級再次引發油價飆升，恐使經濟前景蒙塵。

標普全球（S&P Global）公布的歐元區7月PMI數值為51.9，較6月數值50有所提升，這項數值是衡量整體經濟健康狀況的重要指標，高於50代表經濟成長，低於50則是萎縮。

標普全球首席商業經濟師威廉森（ChrisWilliamson）寫道：「7月歐元區經濟活動令人欣喜地復甦，但地緣政治環境動盪，能否維持這項好消息仍有待觀察。」

歐元區 中東 標普

延伸閱讀

ECB利率不動 9月可能升息…拉加德：能源震撼正逐漸轉為物價上揚

韓第2季GDP成長優於預期 央行升息預期增溫

初領失業金人數創57年來新低 分析師示警：經濟危機還沒結束

歐洲人「賺多花少」？可支配所得增加卻傾向儲蓄 消費低迷成為經濟阻力

相關新聞

升息在望？油價漲破100美元跨越紅線 市場憂Fed最快本月出手

中東戰爭擴大刺激油價漲上每桶100美元，跨越可能引燃通膨並打擊經濟的紅線。但分析師指出，相較於油價，金融市場更關切能源除外的通膨展望，以及聯準會（Fed）的下一步。

日圓匯率貶向165？日財相喊話會大膽出手 日股則面臨匯損吞噬收益風險

日圓匯率正邁向兩個多月來最大單周貶幅，外界正關注是否會貶破1美元兌165日圓價位。日本財務大臣片山皋月再度表示，將在必要時將果斷採取大膽措施干預匯市。市場同時擔心，若日圓續貶，最終恐抑制海外資金流入日股。

美股收盤／那指挫跌2% 科技財報引發AI支出擔憂 油價破百掀通膨疑慮

美股四大指數周四（23日）收黑，標普500指數跌逾1%，是一個月來最大單日跌幅，那斯達克指數跌幅超過2%，此前，大型科技公司發布的最新財報再次引發了市場對AI巨額支出的擔憂，而飆升的油價則加劇了通膨疑慮，推高了債券殖利率，拖累大型科技股走低。

歐元區7月商業活動恢復成長 但中東局勢使前景蒙塵

根據今天公布的標普全球綜合採購經理人指數（PMI）調查，歐元區7月商業活動實現4個月來首次成長，但中東衝突升級再次引發油...

美加徵12.5%關稅 泰國加速談判祭協助措施

美國自24日起對包括泰國在內的60個主要貿易夥伴實施新的關稅措施，多數商品適用12.5%稅率。泰國政府對此表示，正持續與...

因應301條款12.5%稅率 新加坡：續與美溝通

美國貿易代表署依301條款對多個經濟體加徵關稅，新加坡面對12.5%的新稅率。新加坡貿易與工業部今天對此表示，當局將繼續...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。