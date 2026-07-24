美加徵12.5%關稅 泰國加速談判祭協助措施

美國自24日起對包括泰國在內的60個主要貿易夥伴實施新的關稅措施，多數商品適用12.5%稅率。泰國政府對此表示，正持續與美方談判互惠貿易協議（ART），並將推出低利貸款、稅務及物流支援等措施，協助受影響出口商。

川普（Donald Trump）政府宣布自美東時間7月24日起對60個經濟體實施新一輪301關稅措施，稅率為10%或12.5%，泰國因未建立相關進口禁令，也未透過互惠貿易協議作出承諾，被列入12.5%稅率組別。

泰國民族報（The Nation）今天報導，泰國副總理兼商務部長蘇帕吉（Suphajee Suthumpun）表示，泰國正繼續與美國進行磋商，以期達成一項對兩國都有利的協議，該協議將確保不影響公共利益、國家安全及政府制定國內政策的能力。

商務部助理部長吉麗達（Kirida Bhaopichitr）透露，由於涉及敏感問題和泰國無法輕易放棄的國內法律限制，泰國的貿易協定談判可能比部分鄰國耗時更長。

泰國商務部正為直接受關稅影響的企業制定配套措施，包括提供低利率貸款、稅務支援、降低運輸及物流成本，以及提高國產原料與零組件使用比例，同時拓展新出口市場，降低對單一市場依賴。

泰國商會（Thai Chamber of Commerce）主席普伊（Poj Aramwattananont）表示，多數與泰國競爭的出口國同樣面臨相近的稅率，因此整體競爭情勢變化有限。

柬埔寨、印尼和馬來西亞等經濟體適用較低的10%稅率。普伊坦承，這些國家可能會從中獲得一些優勢，但他表示，2.5個百分點的差距比美國以往的關稅措施造成的差距還要小。

不過，普伊仍呼籲泰國政府，加強有關強迫勞動產品的法規與執法機制，並儘快完成貿易談判。