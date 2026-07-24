快訊

蔣萬安號召民眾明天上街「反毒台」 衛福部食藥署首回應

小三要求不戴套！元配「寄HIV藥物給她」揭丈夫驚人祕密

缺席725凱道遊行？ 柯文哲曝沒提前收到通知：活動辦得很倉促

聽新聞
0:00 / 0:00

美加徵12.5%關稅 泰國加速談判祭協助措施

中央社／ 曼谷24日專電
泰國副總理兼商務部長蘇帕吉表示，泰國正繼續與美國進行磋商，以期達成一項對兩國都有利的協議，該協議將確保不影響公共利益、國家安全及政府制定國內政策的能力。 路透社
泰國副總理兼商務部長蘇帕吉表示，泰國正繼續與美國進行磋商，以期達成一項對兩國都有利的協議，該協議將確保不影響公共利益、國家安全及政府制定國內政策的能力。 路透社

美國自24日起對包括泰國在內的60個主要貿易夥伴實施新的關稅措施，多數商品適用12.5%稅率。泰國政府對此表示，正持續與美方談判互惠貿易協議（ART），並將推出低利貸款、稅務及物流支援等措施，協助受影響出口商。

川普（Donald Trump）政府宣布自美東時間7月24日起對60個經濟體實施新一輪301關稅措施，稅率為10%或12.5%，泰國因未建立相關進口禁令，也未透過互惠貿易協議作出承諾，被列入12.5%稅率組別。

泰國民族報（The Nation）今天報導，泰國副總理兼商務部長蘇帕吉（Suphajee Suthumpun）表示，泰國正繼續與美國進行磋商，以期達成一項對兩國都有利的協議，該協議將確保不影響公共利益、國家安全及政府制定國內政策的能力。

商務部助理部長吉麗達（Kirida Bhaopichitr）透露，由於涉及敏感問題和泰國無法輕易放棄的國內法律限制，泰國的貿易協定談判可能比部分鄰國耗時更長。

泰國商務部正為直接受關稅影響的企業制定配套措施，包括提供低利率貸款、稅務支援、降低運輸及物流成本，以及提高國產原料與零組件使用比例，同時拓展新出口市場，降低對單一市場依賴。

泰國商會（Thai Chamber of Commerce）主席普伊（Poj Aramwattananont）表示，多數與泰國競爭的出口國同樣面臨相近的稅率，因此整體競爭情勢變化有限。

柬埔寨、印尼和馬來西亞等經濟體適用較低的10%稅率。普伊坦承，這些國家可能會從中獲得一些優勢，但他表示，2.5個百分點的差距比美國以往的關稅措施造成的差距還要小。

不過，普伊仍呼籲泰國政府，加強有關強迫勞動產品的法規與執法機制，並儘快完成貿易談判。

泰國 關稅 美國

延伸閱讀

美關稅結果出爐 政院：我國獲10%且不疊加MFN相對優惠待遇

川普新關稅24日上路！涵蓋60個貿易夥伴 台灣採「另行計算」引市場關注

川普關稅再出招！台灣部分商品適用10% 美東時間24日生效

美強迫勞動301關稅出爐 台灣同日、韓、歐盟關稅10%或12.5%

相關新聞

升息在望？油價漲破100美元跨越紅線 市場憂Fed最快本月出手

中東戰爭擴大刺激油價漲上每桶100美元，跨越可能引燃通膨並打擊經濟的紅線。但分析師指出，相較於油價，金融市場更關切能源除外的通膨展望，以及聯準會（Fed）的下一步。

日圓匯率貶向165？日財相喊話會大膽出手 日股則面臨匯損吞噬收益風險

日圓匯率正邁向兩個多月來最大單周貶幅，外界正關注是否會貶破1美元兌165日圓價位。日本財務大臣片山皋月再度表示，將在必要時將果斷採取大膽措施干預匯市。市場同時擔心，若日圓續貶，最終恐抑制海外資金流入日股。

美股收盤／那指挫跌2% 科技財報引發AI支出擔憂 油價破百掀通膨疑慮

美股四大指數周四（23日）收黑，標普500指數跌逾1%，是一個月來最大單日跌幅，那斯達克指數跌幅超過2%，此前，大型科技公司發布的最新財報再次引發了市場對AI巨額支出的擔憂，而飆升的油價則加劇了通膨疑慮，推高了債券殖利率，拖累大型科技股走低。

AMD新品槓輝達！伺服器CPU比效能外 還上演「x86對決安謀」路線大戰

超微（AMD）23日發表第六代EPYC資料中心伺服器CPU，執行長蘇姿丰表示，新一代Venice系列處理器是專為支援代理式AI工作負載而設計。由於競爭同業輝達（Nvidia）在3月也推出專為代理式AI而打造的Vera CPU，凸顯兩大業者的競爭領域已從繪圖處理器（GPU）擴散到新領域。

美加徵12.5%關稅 泰國加速談判祭協助措施

美國自24日起對包括泰國在內的60個主要貿易夥伴實施新的關稅措施，多數商品適用12.5%稅率。泰國政府對此表示，正持續與...

因應301條款12.5%稅率 新加坡：續與美溝通

美國貿易代表署依301條款對多個經濟體加徵關稅，新加坡面對12.5%的新稅率。新加坡貿易與工業部今天對此表示，當局將繼續...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。