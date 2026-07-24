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因應301條款12.5%稅率 新加坡：續與美溝通

中央社／ 新加坡24日專電
美國貿易代表署依301條款對多個經濟體加徵關稅，新加坡面對12.5%的新稅率。 路透社
美國貿易代表署依301條款對多個經濟體加徵關稅，新加坡面對12.5%的新稅率。 路透社

美國貿易代表署依301條款對多個經濟體加徵關稅新加坡面對12.5%的新稅率。新加坡貿易與工業部今天對此表示，當局將繼續與美方溝通，探討相關方案，新加坡擁有完善的執法架構，不容忍強迫勞動破壞公平開放貿易行為。

美國貿易代表署（USTR）針對強迫勞動產品進口禁令議題公布報告，建議對多個經濟體加徵關稅。其中，新加坡、中國、日本及韓國等經濟體被指因未實施強迫勞動進口禁令而被認定違反301條款，將被課徵12.5%的關稅。

聯合早報報導，新加坡貿工部今天回答當地媒體詢問表示，當局將繼續與美方溝通，探討相關方案，新加坡擁有完善的執法架構，不容忍強迫勞動破壞公平開放貿易行為，始終致力於維護高標準的勞工權益，並與包括國際勞工組織在內的國際社會合作，採取措施解決強迫勞動產品問題。

新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）23日出席東南亞國家協會第59屆外長會議時，會見美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。當時他表示，新加坡不應是美國針對的目標，也不希望成為美國關稅政策的連帶受害者。

美國貿易代表署在美東時間6月2日依「1974年貿易法」第301條款，針對「強迫勞動貨品進口禁令」議題公布報告，建議對全球60個經濟體加徵額外關稅10%或12.5%，新加坡也被列入其中。當時新加坡貿工部指出，並無證據顯示新加坡出口商品涉及強迫勞動、將繼續與美方接觸，探討各種方案並評估擬議措施對新加坡出口美國的影響。

新加坡經濟近年受益於人工智慧（AI）發展，駐新加坡代表童振源告訴中央社，台灣與新加坡的經貿關係正寫下新的里程碑，繼2025年首度超越中國、躍居新加坡最大貿易夥伴後，2026年上半年台星雙邊貿易額再創歷史同期新高，台灣有可能連續第2年穩居新加坡第一大貿易夥伴。

童振源指出，雙方經貿關係已逐步由傳統製造與轉口模式，轉型為支撐亞洲AI與半導體產業鏈的重要合作夥伴。高效能運算、先進晶片及AI伺服器需求激增，加上全球半導體供應鏈重組，是推動台星貿易快速成長的核心動能，而這股趨勢最明顯地反映在新加坡電子產品出口。

新加坡 關稅 美國 川普

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