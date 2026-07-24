升息在望？油價漲破100美元跨越紅線 市場憂Fed最快本月出手

中東戰爭擴大刺激油價漲上每桶100美元，跨越可能引燃通膨並打擊經濟的紅線。但分析師指出，相較於油價，金融市場更關切能源除外的通膨展望，以及聯準會（Fed）的下一步。

美國總統川普揚言，伊朗很快就會受到「軍事嚴懲」。此話一出，作為全球油價基準的布蘭特原油價格23日一舉漲破每桶100美元大關，是5月來首見。美國原油期貨同步暴漲6.2%，躍上每桶92.19美元。

油價漲破100美元 對美國經濟威脅加深

能源價格漲勢再起，在金融市場掀起波瀾。全球公債賣壓加劇，美國10年期公債殖利率躍上川普2.0上任以來最高水準，美股道瓊工業指數和標普500指數各跌約1%，科技股為主的那斯達克綜合指數重挫逾2%，Google母公司Alphabet等科技巨頭的人工智慧（AI）支出疑慮加深為跌勢推波助瀾。

同時，美國抵押房貸利率躍上近一年來最高，30年期平均固定利率衝上6.58%，經濟學家預測美國房貸利率很快就會升抵7%。First American Financial首席經濟學家傅萊明說：「鑒於10年期美債近日走勢，我認為，房貸利率將在未來數周逼近7%。」

油價上漲也將推升通膨。先前美伊停火導致美國6月通膨降溫，也讓民眾對美國經濟信心稍有改善。但油價大漲使一切改觀。

全美無鉛汽油平均零售價格本周漲回每加侖4美元，侵蝕美國消費者購買力。柴油價格漲得更兇，美國汽車協會（AAA）說，全國23日平均零售價約每加侖5.21美元，比一年前大漲39%。柴油因為是貨運卡車、營建設備和農業機具用的燃料，所以價格大漲對通膨和經濟衝擊更大。

美債殖利率衝高 或許反映Fed升息在望

債市反應強烈，凸顯投資人預料油價暴漲將帶動利率走高。基準的美國10年期公債殖利率23日升破4.7%，是2025年元月來最高收盤水準。債券殖利率與價格呈反向關係。

從美債殖利率變化可看出，投資擔心，為抑升通膨，Fed提高利率勢在必行，那將導致美國利率維持在高檔更久。

各天期美債殖利率近來全面走高，對Fed利率決策敏感的短債殖利率升幅最陡，顯然反映市場預期Fed將必須升息壓抑通膨，不只是因為油價上漲本身，更因為油價走高也會助長非能源通膨。

分析師指出，從債市反應可知，市場預料不僅通膨會上揚，而且Fed將不得不升息，導致金融情勢將大為緊縮。原因不難理解：Fed關注的通膨指標，即剔除食物與能源的個人消費支出（PCE）「核心」物價指數，已從去年10月的2.8%躍上今年5月的4.2%。名目薪資仍以超過3%的年增幅持續攀升，只是步調減速。況且，投資熱潮仍洶湧不止。如今，油價又重返100美元。

本月稍後Fed究竟會不會升息，尚未有定論；但債市似已判定，Fed有可能在下周付諸行動。否則，Fed及其新任主席華許的公信力會受損。

負責Fed利率決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）訂於7月28日至29日開會，交易員押注這次升息機率約三分之一。

美銀（BofA）美國利率策略長卡班納說：「我們知道，華許不想提供市場任何前瞻指引。但債市更有能力透過行情反映市場認定Fed該怎麼做，或藉此迫使Fed考慮升息。」

減少前瞻指引，意味Fed的下一個利率決定，或許會出乎眾人意料之外。