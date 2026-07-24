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AMD新品槓輝達！伺服器CPU比效能外 還上演「x86對決安謀」路線大戰

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
外媒分析，輝達與超微的競爭從GPU擴散至伺服器CPU領域。路透社
外媒分析，輝達與超微的競爭從GPU擴散至伺服器CPU領域。路透社

超微AMD）23日發表第六代EPYC資料中心伺服器CPU，執行長蘇姿丰表示，新一代Venice系列處理器是專為支援代理式AI工作負載而設計。由於競爭同業輝達（Nvidia）在3月也推出專為代理式AI而打造的Vera CPU，凸顯兩大業者的競爭領域已從繪圖處理器（GPU）擴散到新領域。

根據MarketWatch網站報導，AMD表示，Venice擁有業界最高的執行緒密度（thread density），因此每瓦功耗、每美元成本以及每個機櫃都能支援更多AI代理任務。所謂高執行緒密度，是指單一晶片能同時執行大量彼此獨立任務的能力。

相較下，輝達Vera CPU的設計重點在於提升「單執行緒」效能，也就是處理器執行單一指令序列的能力。輝達稍早表示，相較於AMD第五代Turin CPU，Vera在代理式AI工作負載上的效能最高可提升1.9 倍，延遲性更可改善六倍。

事實上，在AMD發表新品之前，美銀分析師艾亞（Vivek Arya）就指出，隨著兩家公司都希望搭上代理式AI熱潮，伺服器CPU市場正出現一場新興的競爭。

高執行緒密度與單執行緒效能衡量的是兩種不同的運算能力。報導分析說，AMD著重的是處理量，也就是同時間可處理多少工作；相較下，輝達則強調低延遲，即完成單一工作的速度有多快。

因此，艾亞在周三的報告中指出，投資人最關心的問題將是：代理式AI的瓶頸究竟是在「完成一個AI代理所需的時間」，還是「每個機櫃可同時執行多少AI代理」？

此外，AMD的EPYC處理器採用由英特爾開創的x86指令集架構，而輝達Vera則採用安謀（Arm）的高能源效率架構。艾亞認為，這也將形成另一場值得投資人關注的技術路線之爭。

展望未來，艾亞表示，x86長期累積的軟體生態可能成為重要優勢，因為目前有更多應用程式可直接在x86 架構上執行。

AMD 輝達 伺服器 超微 蘇姿丰

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