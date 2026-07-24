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英特爾CEO陳立武：14A拚2028量產 估ASIC潛在市場超過1,000億美元

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
英特爾（Intel）執行長陳立武。歐新社
英特爾（Intel）執行長陳立武。歐新社

英特爾Intel）執行長陳立武23日表示，14A製程今年下半年將為內部產品進行風險試產，全力拚2028年量產，客戶回饋都很正面。他也估算，特殊應用晶片（ASIC）的潛在市場規模超過1,000億美元。

英特爾在發布亮眼的上季財報、本季財測，並提高資本支出後，陳立武在財報說明會上表示，他的核心訊息很簡單：對英特爾產品的強勁需求，持續超越英特爾日增的供應量。

他在談及資料中心事業的表現時說，上季表現穩健，雲端與企業需求都加速攀升。財務長辛斯納（David Zinsner）也說，對伺服器中央處理器（CPU）的展望已好轉，並預測整體產業今、明年有望成長二位數百分比，動能將延續到2028年。

陳立武被問到ASIC市場的成長前景時，表示他認為ASIC的潛在市場規模可能超越1,000億美元。

他也說，他對英特爾晶圓代工製程路線發展的信心，已遠高於一年前掌舵之初，第2季Intel 7、Intel 3及Intel 18A都超越內部產量目標，因良率改善、生產周期好轉、晶圓投片量也增加，上季18A製程產量大幅提高，同時已啟動18A-P製程的風險試產。

陳立武說，他也對14A的進展感到鼓舞，缺陷密度和電晶體表現都優於18A製程開發的同期階段，客戶互動動能增強，愈來愈有信心14A製程會是具高度競爭力的製程。他表示，14A製程為內部產品進行的風險試產，正邁向下半年展開，也已決定全力拚2028年量產。

不過，陳立武和辛斯納在被問到提高資本支出是否代表有客戶承諾支持時，都未直接回答，僅表示提高支出代表對事業前景有信心的訊號，而且英特爾已取得長期供貨協議。

Intel 英特爾 陳立武

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