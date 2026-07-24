油價回升助攻…俄羅斯7月油氣收入估增60% 恐助於烏克蘭戰爭

根據路透社估算，拜全球油價上漲所賜，俄羅斯7月的國營石油、天然氣收入預計會比去年7月增加60%。石油與天然氣收入約占俄羅斯政府總預算收入的1/5。

第二季石油生產的利潤稅（按獲利課徵的稅收）大幅增加，也推升整體收入較去年同期成長。

路透社指出，俄羅斯是僅次於美國與沙烏地阿拉伯的全球第三大石油生產與出口國，財政高度依賴銷售石油與天然氣收入，這些收入有助於支應在烏克蘭的軍事行動。

不過，今年1月至7月的石油與天然氣稅收仍可能較2025年同期下降11%。

俄羅斯財政部預定8月5日公布7月份的正式收入估算數字。

俄羅斯2026年的預算預估，石油與天然氣收入將達8.92兆盧布（約新台幣3.7兆）；今年政府總預算收入則預計為40.28兆盧布（約新台幣16.7兆）。

俄羅斯聯邦預算中的石油與天然氣收入去年下降24%，掉到8.48兆（約新台幣3.5兆），創下2020年以來的最低。