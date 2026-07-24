美以強迫勞動為由加課關稅 菲律賓商界憂競爭力喪失

美國政府以強迫勞動為由，宣布加課菲律賓12.5%新關稅。菲律賓商工會今天表示「理由不明確」，同時偏高的稅率恐削弱產業競爭力。

法新社報導，這項12.5%的關稅是美國對菲律賓反覆無常關稅措施中的最新一項，菲律賓是美國在東南亞唯一簽有條約的盟邦。

美國曾於2025年宣布對菲律賓課徵19%關稅，但遭最高法院裁定違法因而撤銷，隨後改以10%進口附加稅取代，該附加稅原訂於今天到期。

菲律賓商工會（Philippine Chamber of Commerce andIndustry）主席巴塞隆（George Barcelon）今天表示：「我們對這次新開徵的12.5%關稅非常憂心，也相當意外，這個稅率非常高。」

他說：「這會削弱產業競爭力。」預期菲律賓貿易部門將對這項新關稅提出申訴。

巴塞隆補充說，美國援引的強迫童工勞動，「理由不明確」。

美國勞工部2024年在一份報告中，將菲律賓的椰子及椰子粕等產品，列為「使用童工生產原料」製成的商品，但報告也指出，許多國家之所以被列入，正是因為在處理此問題上較為透明。

菲律賓貿易部長羅奎（Christina Roque）表示，菲律賓「擁有符合國際勞工組織（ILO）多項公約、堅定反對強迫勞動的政策」。

羅奎補充說，菲律賓昨天才剛核定針對此一議題的新機制。

菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose ManuelRomualdez）表示，儘管這項新關稅「遠低於」2025年課徵的19%，菲律賓仍計畫與美方協商調降。

羅慕德斯說：「我們將透過次長蓋普提（AllanGepty）與美國政府協商」，這項協商過程「沒有時間表」。

美國是菲律賓最大出口市場，占菲律賓商品銷售額約16%。占菲律賓出口約2/3的電子零組件，先前已獲豁免。