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川普政府新關稅 歐盟：強迫勞動指控毫無根據

中央社／ 馬尼拉24日綜合外電報導

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）今天質疑華府當局對歐盟商品加徵新關稅的合理性，強調美方對於歐盟強迫勞動管控不力的指控根本毫無根據。

路透社報導，卡拉斯在馬尼拉舉行的東協區域論壇（ASEAN Regional Forum）場邊告訴路透社：「不能對歐盟做出這種指控。」

她補充說：「如果把我們的勞動法規和美國比較，我的意思是，我們有帶薪假期，我們為勞工提供非常好的勞動條件，所以（美方指控）根本毫無根據。」

適逢美國對全球的10%臨時性關稅到期，川普政府今天以強迫勞動禁令執法不力為由，對歐盟在內的60個貿易夥伴加徵10%至12.5%的新關稅。

被問到歐盟是否料到會被美方列入這次行動，卡拉斯說：「誰跟得上這反覆無常的關稅？不，我們沒有料到這件事。」

卡拉斯表示，歐盟將要求向華府說明，並稱歐盟已履行去年達成的跨大西洋貿易協定下的承諾，並將新關稅視為一項衝擊。

此外，卡拉斯還指出，歐盟對俄羅斯祭出最新一輪制裁方案，包括對俄國銀行業與加密貨幣網路實施限制，盼對莫斯科當局施加更多壓力，限制俄國在俄烏戰事上籌募資金的能力。

歐盟 川普 關稅

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