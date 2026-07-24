運往台灣每船成本暴增8千萬！沙國原油改道蘇伊士繞非洲 航程多一個月

隨著荷莫茲與曼德這兩大海峽分別受到伊朗及其盟友葉門青年運動武裝組織（Houthi）干擾，沙烏地阿拉伯被迫改道經由埃及蘇伊士運河出口運往亞洲的原油，但除了航程將增加約一個月，每艘船的航行成本估計暴增超過250萬美元（新台幣約8,088萬元）。

路透報導，雖然沙國過去也曾透過蘇伊士運河出口部分原油，但數十年來從未將這條航線作為主要出口通道。與1970、1980年代不同的是，當時沙烏地最大的石油買家集中在歐、美；如今，多數客戶都位於亞洲。

若要將原油運往亞洲，載運沙國原油的油輪必須繞行整個非洲，航程將增加約一個月。

正常情況下，一艘油輪從沙國紅海港口延布港經曼德海峽前往台灣，只需約19天。但若改走蘇伊士運河、地中海、直布羅陀海峽，再繞過非洲底端的好望角前往亞洲，根據Kpler與LSEG的航運數據，航程將延長至48天。

根據路透社引用LSEG數據計算，僅燃料成本就將從約126萬美元增加至287萬美元，幾乎翻倍。此外，通過蘇伊士運河還必須支付約100萬美元的通行費。

今年2月，美國與伊朗爆發衝突，導致荷莫茲海峽運輸受阻。沙國已將大部分原本經波斯灣出口的原油改道紅海運輸。然而，葉門的青年運動本周開始襲擊紅海船隻，使這條替代航線也變得不安全，迫使沙國進一步改以蘇伊士運河出口原油。

能源研究機構Energy Aspects指出，由於蘇伊士運河對船舶吃水深度有限制，大型油輪通過時必須減重航行，之後再於地中海補足載運量。

沙國可先將部分原油卸入蘇伊士-地中海輸油管（SUMED），這條全長320公里的管線可繞過蘇伊士運河，通往地中海沿岸的西迪克里爾港（Sidi Kerir），再把油裝上船舶。路透引述的五名交易人士說，沙國已額外提供數批自西迪克里爾港裝載的原油貨物。

該管線每日最高可運輸250萬桶原油，而沙烏地目前每日原油出口總量約為700萬桶。

另據航運分析公司Kpler的數據，7月23日僅有一艘油輪通過荷莫茲海峽，低於前一天的三艘，是逾兩個月來最低。